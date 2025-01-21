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СМИ: суд обязал Райффайзенбанк выплатить компенсацию компании "Расперия"
СМИ: суд обязал Райффайзенбанк выплатить компенсацию компании "Расперия" - РИА Новости, 21.01.2025
СМИ: суд обязал Райффайзенбанк выплатить компенсацию компании "Расперия"
Арбитражный суд Калининградской области обязал Райффайзенбанк выплатить195 миллиардов рублей по иску компании "Распериа", пишут "Ведомости" ссылкой на адвокатов РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T01:10:00+03:00
2025-01-21T01:10:00+03:00
2025-01-21T08:36:00+03:00
происшествия
калининградская область
райффайзенбанк
strabag
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Арбитражный суд Калининградской области обязал Райффайзенбанк выплатить195 миллиардов рублей по иску компании "Распериа", пишут "Ведомости" ссылкой на адвокатов истца и ответчика."МКАО "Распериа трейдинг лимитед", которое является совладельцем австрийского строительного концерна Strabag, отсудило 195 млрд руб. у российского Райффайзенбанка, Strabag и восьми его иностранных акционеров", — говорится в статье.Иск "Распериа" связан с несостоявшейся сделкой по продаже акций Strabag в декабре 2023 года. Тогда австрийская группа RBI — владелец Райффайзенбанка — заявила о намерении выкупить 24 процента замороженных акций строительного концерна у "Распериа". Сумма сделки составляла 1,5 миллиарда евро. По данным издания, в мае 2024 года RBI отказалась от покупки "в целях предосторожности".Позднее "Распериа" потребовала взыскать с банка и Strabag ущерб в почти два миллиарда евро. Как указывается в материале, истец обвиняет ответчиков в препятствовании реализации его корпоративных прав и утрате акций.
https://ria.ru/20240905/raiffeisen-1970934398.html
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происшествия, калининградская область, райффайзенбанк, strabag
Происшествия, Калининградская область, Райффайзенбанк, Strabag
СМИ: суд обязал Райффайзенбанк выплатить компенсацию компании "Расперия"
"Ведомости": суд обязал "Райффазенбанк" выплатить "Расперии" 195 млрд руб