https://ria.ru/20250121/rayffayzen-1994717709.html

СМИ: суд обязал Райффайзенбанк выплатить компенсацию компании "Расперия"

СМИ: суд обязал Райффайзенбанк выплатить компенсацию компании "Расперия" - РИА Новости, 21.01.2025

СМИ: суд обязал Райффайзенбанк выплатить компенсацию компании "Расперия"

Арбитражный суд Калининградской области обязал Райффайзенбанк выплатить195 миллиардов рублей по иску компании "Распериа", пишут "Ведомости" ссылкой на адвокатов РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T01:10:00+03:00

2025-01-21T01:10:00+03:00

2025-01-21T08:36:00+03:00

происшествия

калининградская область

райффайзенбанк

strabag

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Арбитражный суд Калининградской области обязал Райффайзенбанк выплатить195 миллиардов рублей по иску компании "Распериа", пишут "Ведомости" ссылкой на адвокатов истца и ответчика."МКАО "Распериа трейдинг лимитед", которое является совладельцем австрийского строительного концерна Strabag, отсудило 195 млрд руб. у российского Райффайзенбанка, Strabag и восьми его иностранных акционеров", — говорится в статье.Иск "Распериа" связан с несостоявшейся сделкой по продаже акций Strabag в декабре 2023 года. Тогда австрийская группа RBI — владелец Райффайзенбанка — заявила о намерении выкупить 24 процента замороженных акций строительного концерна у "Распериа". Сумма сделки составляла 1,5 миллиарда евро. По данным издания, в мае 2024 года RBI отказалась от покупки "в целях предосторожности".Позднее "Распериа" потребовала взыскать с банка и Strabag ущерб в почти два миллиарда евро. Как указывается в материале, истец обвиняет ответчиков в препятствовании реализации его корпоративных прав и утрате акций.

https://ria.ru/20240905/raiffeisen-1970934398.html

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происшествия, калининградская область, райффайзенбанк, strabag