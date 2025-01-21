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В Кузбассе возбудили дело после избиения девочки отчимом - РИА Новости, 21.01.2025
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06:15 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/rassledovanie-1994732027.html
В Кузбассе возбудили дело после избиения девочки отчимом
В Кузбассе возбудили дело после избиения девочки отчимом - РИА Новости, 21.01.2025
В Кузбассе возбудили дело после избиения девочки отчимом
Уголовное дело возбуждено по факту избиения четырехлетней девочки пьяным отчимом в селе Красноселка Яшкинского района Кемеровской области. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T06:15:00+03:00
2025-01-21T06:15:00+03:00
происшествия
россия
кемеровская область
яшкинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 21 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту избиения четырехлетней девочки пьяным отчимом в селе Красноселка Яшкинского района Кемеровской области. В понедельник сообщалось, что следователи СУ СК региона начали доследственную проверку информации, распространенной в соцсетях, об избиении пьяным отчимом своей сожительницы, а также ее четырехлетней дочери до сотрясения мозга. "По данному факту следственными органами СК России по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего). Глава СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Кемеровской области – Кузбассу Безукладникову А.С. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", – сообщили в ведомстве.
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россия
кемеровская область
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происшествия, россия, кемеровская область, яшкинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Яшкинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе возбудили дело после избиения девочки отчимом

В Кузбассе возбудили уголовное дело после избиения девочки пьяным отчимом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 21 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту избиения четырехлетней девочки пьяным отчимом в селе Красноселка Яшкинского района Кемеровской области.
В понедельник сообщалось, что следователи СУ СК региона начали доследственную проверку информации, распространенной в соцсетях, об избиении пьяным отчимом своей сожительницы, а также ее четырехлетней дочери до сотрясения мозга.
"По данному факту следственными органами СК России по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего). Глава СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Кемеровской области – Кузбассу Безукладникову А.С. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", – сообщили в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияКемеровская областьЯшкинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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