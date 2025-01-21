https://ria.ru/20250121/rassledovanie-1994732027.html

В Кузбассе возбудили дело после избиения девочки отчимом

В Кузбассе возбудили дело после избиения девочки отчимом - РИА Новости, 21.01.2025

В Кузбассе возбудили дело после избиения девочки отчимом

Уголовное дело возбуждено по факту избиения четырехлетней девочки пьяным отчимом в селе Красноселка Яшкинского района Кемеровской области. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T06:15:00+03:00

2025-01-21T06:15:00+03:00

2025-01-21T06:15:00+03:00

происшествия

россия

кемеровская область

яшкинский район

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg

КЕМЕРОВО, 21 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту избиения четырехлетней девочки пьяным отчимом в селе Красноселка Яшкинского района Кемеровской области. В понедельник сообщалось, что следователи СУ СК региона начали доследственную проверку информации, распространенной в соцсетях, об избиении пьяным отчимом своей сожительницы, а также ее четырехлетней дочери до сотрясения мозга. "По данному факту следственными органами СК России по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего). Глава СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Кемеровской области – Кузбассу Безукладникову А.С. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", – сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20241129/kuzbass-1986382202.html

россия

кемеровская область

яшкинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, кемеровская область, яшкинский район, следственный комитет россии (ск рф)