https://ria.ru/20250121/raschet-1994729900.html

Расчет ЗРК "Бук-М3" сбил ракеты HIMARS на Красноармейском направлении

Расчет ЗРК "Бук-М3" сбил ракеты HIMARS на Красноармейском направлении - РИА Новости, 21.01.2025

Расчет ЗРК "Бук-М3" сбил ракеты HIMARS на Красноармейском направлении

Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" группировки войск "Центр" обеспечил надёжное воздушное прикрытие передовых подразделений от средств... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T05:29:00+03:00

2025-01-21T05:29:00+03:00

2025-01-21T05:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589027_0:173:3024:1874_1920x0_80_0_0_7c7f90a6b1544a5bc2250ed734bf0a73.jpg

ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" группировки войск "Центр" обеспечил надёжное воздушное прикрытие передовых подразделений от средств воздушного нападения ВСУ, сбив реактивные снаряды РСЗО HIMARS на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "В ходе боевого дежурства расчет ЗРК "Бук-М3" группировки обнаружил и захватил воздушную аэродинамическую цель, совершающую подлет к позициям российских войск. После оперативного принятия решения на уничтожение цели, военнослужащие выполнили пуск зенитной управляемой ракеты, поразив реактивные снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", - сообщили в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что на счету расчета сотни сбитых аэродинамических целей, наиболее значимыми из которых являются БПЛА "Байрактар", реактивные снаряды РСЗО HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow и ATACMS.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность