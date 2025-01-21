https://ria.ru/20250121/raschet-1994729900.html
Расчет ЗРК "Бук-М3" сбил ракеты HIMARS на Красноармейском направлении
Расчет ЗРК "Бук-М3" сбил ракеты HIMARS на Красноармейском направлении - РИА Новости, 21.01.2025
Расчет ЗРК "Бук-М3" сбил ракеты HIMARS на Красноармейском направлении
Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" группировки войск "Центр" обеспечил надёжное воздушное прикрытие передовых подразделений от средств... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T05:29:00+03:00
2025-01-21T05:29:00+03:00
2025-01-21T05:29:00+03:00
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ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" группировки войск "Центр" обеспечил надёжное воздушное прикрытие передовых подразделений от средств воздушного нападения ВСУ, сбив реактивные снаряды РСЗО HIMARS на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "В ходе боевого дежурства расчет ЗРК "Бук-М3" группировки обнаружил и захватил воздушную аэродинамическую цель, совершающую подлет к позициям российских войск. После оперативного принятия решения на уничтожение цели, военнослужащие выполнили пуск зенитной управляемой ракеты, поразив реактивные снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", - сообщили в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что на счету расчета сотни сбитых аэродинамических целей, наиболее значимыми из которых являются БПЛА "Байрактар", реактивные снаряды РСЗО HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow и ATACMS.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Расчет ЗРК "Бук-М3" сбил ракеты HIMARS на Красноармейском направлении
Минобороны: расчет "Бук-М3" сбил снаряды HIMARS на Красноармейском направлении
ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" группировки войск "Центр" обеспечил надёжное воздушное прикрытие передовых подразделений от средств воздушного нападения ВСУ, сбив реактивные снаряды РСЗО HIMARS на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"В ходе боевого дежурства расчет ЗРК "Бук-М3" группировки обнаружил и захватил воздушную аэродинамическую цель, совершающую подлет к позициям российских войск. После оперативного принятия решения на уничтожение цели, военнослужащие выполнили пуск зенитной управляемой ракеты, поразив реактивные снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", - сообщили в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что на счету расчета сотни сбитых аэродинамических целей, наиболее значимыми из которых являются БПЛА "Байрактар", реактивные снаряды РСЗО HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow и ATACMS.