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Расчет ЗРК "Бук-М3" сбил ракеты HIMARS на Красноармейском направлении - РИА Новости, 21.01.2025
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05:29 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/raschet-1994729900.html
Расчет ЗРК "Бук-М3" сбил ракеты HIMARS на Красноармейском направлении
Расчет ЗРК "Бук-М3" сбил ракеты HIMARS на Красноармейском направлении - РИА Новости, 21.01.2025
Расчет ЗРК "Бук-М3" сбил ракеты HIMARS на Красноармейском направлении
Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" группировки войск "Центр" обеспечил надёжное воздушное прикрытие передовых подразделений от средств... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T05:29:00+03:00
2025-01-21T05:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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безопасность
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ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" группировки войск "Центр" обеспечил надёжное воздушное прикрытие передовых подразделений от средств воздушного нападения ВСУ, сбив реактивные снаряды РСЗО HIMARS на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "В ходе боевого дежурства расчет ЗРК "Бук-М3" группировки обнаружил и захватил воздушную аэродинамическую цель, совершающую подлет к позициям российских войск. После оперативного принятия решения на уничтожение цели, военнослужащие выполнили пуск зенитной управляемой ракеты, поразив реактивные снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", - сообщили в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что на счету расчета сотни сбитых аэродинамических целей, наиболее значимыми из которых являются БПЛА "Байрактар", реактивные снаряды РСЗО HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow и ATACMS.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Расчет ЗРК "Бук-М3" сбил ракеты HIMARS на Красноармейском направлении

Минобороны: расчет "Бук-М3" сбил снаряды HIMARS на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона управляет зенитным ракетным комплексом БУК М - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" группировки войск "Центр" обеспечил надёжное воздушное прикрытие передовых подразделений от средств воздушного нападения ВСУ, сбив реактивные снаряды РСЗО HIMARS на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"В ходе боевого дежурства расчет ЗРК "Бук-М3" группировки обнаружил и захватил воздушную аэродинамическую цель, совершающую подлет к позициям российских войск. После оперативного принятия решения на уничтожение цели, военнослужащие выполнили пуск зенитной управляемой ракеты, поразив реактивные снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", - сообщили в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что на счету расчета сотни сбитых аэродинамических целей, наиболее значимыми из которых являются БПЛА "Байрактар", реактивные снаряды РСЗО HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow и ATACMS.
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22 июня 2022, 17:18
 
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