https://ria.ru/20250121/rak-1994832438.html

Первая пациентка с раком крови прошла лечение отечественным препаратом

Первая пациентка с раком крови прошла лечение отечественным препаратом - РИА Новости, 21.01.2025

Первая пациентка с раком крови прошла лечение отечественным препаратом

Первая пациентка с раком крови успешно прошла лечение новым российским препаратом "Утжефра", сообщили РИА Новости в пресс-службе НМИЦ гематологии Минздрава. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T16:06:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Первая пациентка с раком крови успешно прошла лечение новым российским препаратом "Утжефра", сообщили РИА Новости в пресс-службе НМИЦ гематологии Минздрава. "Первый пациент — участник клинического исследования — женщина 59 лет, она получила "Утжефру" 12 и 13 декабря двумя дозами. <...> После введения "Утжефры" у пациентки не было серьезных осложнений, через неделю наблюдения в отделении реанимации и интенсивной терапии, что предусмотрено протоколом исследования, она была переведена в гематологическое отделение и далее наблюдалась в условиях дневного стационара", — рассказала главный исследователь, заведующая отделом клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Минздрава Ольга Алешина.Отмечается, что результаты обследования подтвердили полный ответ на терапию и безопасность препарата.Всего в исследовании примут участие 60 пациентов, в течение года после введения лекарства они будут проходить осмотры, анализы крови, а также инструментальные исследования для определения статуса по основному заболеванию и контролю ремиссии.О том, что в России началось клиническое исследование отечественного препарата "Утжефра", Алешина сообщила в ноябре прошлого года.

https://ria.ru/20241227/lechenie-1991589554.html

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