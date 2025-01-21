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Первая пациентка с раком крови прошла лечение отечественным препаратом - РИА Новости, 21.01.2025
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16:06 21.01.2025 (обновлено: 17:12 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/rak-1994832438.html
Первая пациентка с раком крови прошла лечение отечественным препаратом
Первая пациентка с раком крови прошла лечение отечественным препаратом - РИА Новости, 21.01.2025
Первая пациентка с раком крови прошла лечение отечественным препаратом
Первая пациентка с раком крови успешно прошла лечение новым российским препаратом "Утжефра", сообщили РИА Новости в пресс-службе НМИЦ гематологии Минздрава. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T16:06:00+03:00
2025-01-21T17:12:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Первая пациентка с раком крови успешно прошла лечение новым российским препаратом "Утжефра", сообщили РИА Новости в пресс-службе НМИЦ гематологии Минздрава. "Первый пациент — участник клинического исследования — женщина 59 лет, она получила "Утжефру" 12 и 13 декабря двумя дозами. &lt;...&gt; После введения "Утжефры" у пациентки не было серьезных осложнений, через неделю наблюдения в отделении реанимации и интенсивной терапии, что предусмотрено протоколом исследования, она была переведена в гематологическое отделение и далее наблюдалась в условиях дневного стационара", — рассказала главный исследователь, заведующая отделом клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Минздрава Ольга Алешина.Отмечается, что результаты обследования подтвердили полный ответ на терапию и безопасность препарата.Всего в исследовании примут участие 60 пациентов, в течение года после введения лекарства они будут проходить осмотры, анализы крови, а также инструментальные исследования для определения статуса по основному заболеванию и контролю ремиссии.О том, что в России началось клиническое исследование отечественного препарата "Утжефра", Алешина сообщила в ноябре прошлого года.
https://ria.ru/20241227/lechenie-1991589554.html
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Первая пациентка с раком крови прошла лечение отечественным препаратом

Первая пациентка с раком крови прошла лечение российским препаратом "Утжефра"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШприц
Шприц - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Первая пациентка с раком крови успешно прошла лечение новым российским препаратом "Утжефра", сообщили РИА Новости в пресс-службе НМИЦ гематологии Минздрава.
"Первый пациент — участник клинического исследования — женщина 59 лет, она получила "Утжефру" 12 и 13 декабря двумя дозами. <...> После введения "Утжефры" у пациентки не было серьезных осложнений, через неделю наблюдения в отделении реанимации и интенсивной терапии, что предусмотрено протоколом исследования, она была переведена в гематологическое отделение и далее наблюдалась в условиях дневного стационара", — рассказала главный исследователь, заведующая отделом клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Минздрава Ольга Алешина.
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Отмечается, что результаты обследования подтвердили полный ответ на терапию и безопасность препарата.
Всего в исследовании примут участие 60 пациентов, в течение года после введения лекарства они будут проходить осмотры, анализы крови, а также инструментальные исследования для определения статуса по основному заболеванию и контролю ремиссии.
О том, что в России началось клиническое исследование отечественного препарата "Утжефра", Алешина сообщила в ноябре прошлого года.
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