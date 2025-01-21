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В Ростовской области сбили девять беспилотников ВСУ
В Ростовской области сбили девять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 21.01.2025
В Ростовской области сбили девять беспилотников ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Ростовской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T22:58:00+03:00
2025-01-21T22:58:00+03:00
2025-01-21T23:00:00+03:00
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ростовская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Ростовской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцать первого января 2025 года в период с 21.30 до 22.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
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россия, ростовская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Ростовской области сбили девять беспилотников ВСУ
Минобороны: ПВО сбила девять украинских БПЛА нал Ростовской областью