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В Ростовской области сбили девять беспилотников ВСУ

В Ростовской области сбили девять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 21.01.2025

В Ростовской области сбили девять беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Ростовской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T22:58:00+03:00

2025-01-21T22:58:00+03:00

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Ростовской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцать первого января 2025 года в период с 21.30 до 22.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, ростовская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)