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Силы ПВО отражают воздушную атаку в Ростовской области
Силы ПВО отражают воздушную атаку в Ростовской области - РИА Новости, 21.01.2025
Силы ПВО отражают воздушную атаку в Ростовской области
Силы ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку, в районе Каменска-Шахтинского сбито три беспилотника, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T22:17:00+03:00
2025-01-21T22:17:00+03:00
2025-01-21T22:23:00+03:00
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вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Силы ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку, в районе Каменска-Шахтинского сбито три беспилотника, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."С 21.30 силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. На данный момент в районе Каменска-Шахтинского сбито 3 БПЛА", - написал он.По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил Слюсарь.В дежурные спасательные службы информация о разрушениях на земле не поступала.
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Силы ПВО отражают воздушную атаку в Ростовской области
Слюсарь: в районе Каменска-Шахтинского в Ростовской области сбили три дрона ВСУ