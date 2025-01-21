https://ria.ru/20250121/pvo-1994893513.html

Силы ПВО отражают воздушную атаку в Ростовской области

Силы ПВО отражают воздушную атаку в Ростовской области - РИА Новости, 21.01.2025

Силы ПВО отражают воздушную атаку в Ростовской области

Силы ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку, в районе Каменска-Шахтинского сбито три беспилотника, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T22:17:00+03:00

2025-01-21T22:17:00+03:00

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каменск-шахтинский

вооруженные силы украины

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юрий слюсарь

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Силы ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку, в районе Каменска-Шахтинского сбито три беспилотника, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."С 21.30 силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. На данный момент в районе Каменска-Шахтинского сбито 3 БПЛА", - написал он.По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил Слюсарь.В дежурные спасательные службы информация о разрушениях на земле не поступала.

https://ria.ru/20250121/gagin-1994893697.html

каменск-шахтинский

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каменск-шахтинский, вооруженные силы украины, безопасность, россия, юрий слюсарь , ростовская область