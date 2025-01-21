https://ria.ru/20250121/pvo-1994888708.html

Над Крымом сбили семь беспилотников ВСУ

Над Крымом сбили семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 21.01.2025

Над Крымом сбили семь беспилотников ВСУ

Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 21.01.2025

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россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

республика крым

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом, говорится в сообщении Минобороны России."Двадцать первого января 2025 года в период с 19:20 до 20:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым", — заявили в ведомстве.Кроме того, ранее во вторник в период с 11:00 до 11:50 мск силы противовоздушной обороны сбили восемь БПЛА над полуостровом и акваторией Черного моря.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать российские регионы с помощью дронов. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская, а также Крым.Средства ПВО успешно отражают налеты противника.

https://ria.ru/20250121/obstanovka-1994658717.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, республика крым, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)