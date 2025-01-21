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Над Крымом сбили семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 21.01.2025
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20:47 21.01.2025 (обновлено: 20:59 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/pvo-1994888708.html
Над Крымом сбили семь беспилотников ВСУ
Над Крымом сбили семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 21.01.2025
Над Крымом сбили семь беспилотников ВСУ
Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T20:47:00+03:00
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россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
республика крым
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом, говорится в сообщении Минобороны России."Двадцать первого января 2025 года в период с 19:20 до 20:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым", — заявили в ведомстве.Кроме того, ранее во вторник в период с 11:00 до 11:50 мск силы противовоздушной обороны сбили восемь БПЛА над полуостровом и акваторией Черного моря.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать российские регионы с помощью дронов. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская, а также Крым.Средства ПВО успешно отражают налеты противника.
https://ria.ru/20250121/obstanovka-1994658717.html
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россия
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россия, вооруженные силы украины, республика крым, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Крымом сбили семь беспилотников ВСУ

МО РФ: ПВО сбила 7 беспилотников ВСУ над Крымом

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом, говорится в сообщении Минобороны России.
"Двадцать первого января 2025 года в период с 19:20 до 20:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым", — заявили в ведомстве.
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Кроме того, ранее во вторник в период с 11:00 до 11:50 мск силы противовоздушной обороны сбили восемь БПЛА над полуостровом и акваторией Черного моря.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать российские регионы с помощью дронов. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская, а также Крым.
Средства ПВО успешно отражают налеты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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