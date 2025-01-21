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ПВО уничтожила беспилотники ВСУ над акваторией Черного моря
ПВО уничтожила беспилотники ВСУ над акваторией Черного моря - РИА Новости, 21.01.2025
ПВО уничтожила беспилотники ВСУ над акваторией Черного моря
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем у побережья Крыма, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T11:28:00+03:00
2025-01-21T11:28:00+03:00
2025-01-21T11:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем у побережья Крыма, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать первого января 2025 года в период с 10.45 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", - говорится в сообщении.
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черное море, вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила беспилотники ВСУ над акваторией Черного моря
ПВО уничтожила три беспилотника ВСУ над акваторией Черного моря