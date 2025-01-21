https://ria.ru/20250121/pvo-1994762176.html

ПВО уничтожила беспилотники ВСУ над акваторией Черного моря

ПВО уничтожила беспилотники ВСУ над акваторией Черного моря - РИА Новости, 21.01.2025

ПВО уничтожила беспилотники ВСУ над акваторией Черного моря

Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем у побережья Крыма, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T11:28:00+03:00

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специальная военная операция на украине

черное море

вооруженные силы украины

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безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем у побережья Крыма, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать первого января 2025 года в период с 10.45 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", - говорится в сообщении.

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черное море, вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)