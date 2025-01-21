https://ria.ru/20250121/pvo-1994735921.html
В Брянской области за ночь уничтожили 22 беспилотника
В Брянской области за ночь уничтожили 22 беспилотника - РИА Новости, 21.01.2025
В Брянской области за ночь уничтожили 22 беспилотника
Силы ПВО уничтожили за прошедшую ночь 22 беспилотника в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает глава региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T07:42:00+03:00
2025-01-21T07:42:00+03:00
2025-01-21T07:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили за прошедшую ночь 22 беспилотника в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "В течение прошедшей ночи силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью уничтожены 22 вражеских беспилотника", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20250121/pvo-1994735300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Брянской области за ночь уничтожили 22 беспилотника
Богомаз: ПВО уничтожила 22 беспилотника в Брянской области, пострадавших нет