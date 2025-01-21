https://ria.ru/20250121/pvo-1994735921.html

В Брянской области за ночь уничтожили 22 беспилотника

В Брянской области за ночь уничтожили 22 беспилотника - РИА Новости, 21.01.2025

В Брянской области за ночь уничтожили 22 беспилотника

Силы ПВО уничтожили за прошедшую ночь 22 беспилотника в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает глава региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T07:42:00+03:00

2025-01-21T07:42:00+03:00

2025-01-21T07:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили за прошедшую ночь 22 беспилотника в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "В течение прошедшей ночи силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью уничтожены 22 вражеских беспилотника", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20250121/pvo-1994735300.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность