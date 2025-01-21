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Силы ПВО за ночь перехватили 55 украинских беспилотников - РИА Новости, 21.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:27 21.01.2025 (обновлено: 08:26 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/pvo-1994735300.html
Силы ПВО за ночь перехватили 55 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь перехватили 55 украинских беспилотников - РИА Новости, 21.01.2025
Силы ПВО за ночь перехватили 55 украинских беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили за ночь 55 дронов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T07:27:00+03:00
2025-01-21T08:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
брянская область
ростовская область
смоленская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
воронежская область
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь 55 дронов, сообщили в Минобороны.Подчеркивается, что отражение атаки произошло в шести регионах."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппарата: 22 — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Ростовской области, десять — над территорией Смоленской области, шесть БПЛА — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Саратовской области и один — над территорией Курской области", — говорится в сводке.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250121/pvo-1994724458.html
россия
брянская область
ростовская область
смоленская область
воронежская область
саратовская область
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россия, безопасность, брянская область, ростовская область, смоленская область, министерство обороны рф (минобороны рф), воронежская область, саратовская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Брянская область, Ростовская область, Смоленская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воронежская область, Саратовская область, Курская область
Силы ПВО за ночь перехватили 55 украинских беспилотников

ПВО за ночь перехватили 55 украинских беспилотников над территорией России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь 55 дронов, сообщили в Минобороны.
Подчеркивается, что отражение атаки произошло в шести регионах.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппарата: 22 — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Ростовской области, десять — над территорией Смоленской области, шесть БПЛА — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Саратовской области и один — над территорией Курской области", — говорится в сводке.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
ПВО пресекла попытку атаки с применением БПЛА в Смоленской области
03:43
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьБрянская областьРостовская областьСмоленская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воронежская областьСаратовская областьКурская область
 
 
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