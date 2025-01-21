https://ria.ru/20250121/pvo-1994735300.html
Силы ПВО за ночь перехватили 55 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь перехватили 55 украинских беспилотников - РИА Новости, 21.01.2025
Силы ПВО за ночь перехватили 55 украинских беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили за ночь 55 дронов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T07:27:00+03:00
2025-01-21T07:27:00+03:00
2025-01-21T08:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ростовская область
смоленская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь 55 дронов, сообщили в Минобороны.Подчеркивается, что отражение атаки произошло в шести регионах."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппарата: 22 — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Ростовской области, десять — над территорией Смоленской области, шесть БПЛА — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Саратовской области и один — над территорией Курской области", — говорится в сводке.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250121/pvo-1994724458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Силы ПВО за ночь перехватили 55 украинских беспилотников
ПВО за ночь перехватили 55 украинских беспилотников над территорией России