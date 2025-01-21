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В Ростовской области уничтожили 12 беспилотников
В Ростовской области уничтожили 12 беспилотников - РИА Новости, 21.01.2025
В Ростовской области уничтожили 12 беспилотников
Силами ПВО и РЭБ в Ростовской области уничтожено и подавлено 12 БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T06:47:00+03:00
2025-01-21T06:47:00+03:00
2025-01-21T06:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
чертковский район
юрий слюсарь
безопасность
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Силами ПВО и РЭБ в Ростовской области уничтожено и подавлено 12 БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. "Минувшей ночью на севере Ростовской области силами и средствами ПВО было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА: в Шолоховском и Чертковском районах. Оперативные дежурные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростовская область, чертковский район, юрий слюсарь , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Чертковский район, Юрий Слюсарь , Безопасность
В Ростовской области уничтожили 12 беспилотников
Слюсарь: в Ростовской области уничтожили и подавили 12 беспилотников