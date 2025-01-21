https://ria.ru/20250121/pvo-1994733302.html

В Ростовской области уничтожили 12 беспилотников

В Ростовской области уничтожили 12 беспилотников - РИА Новости, 21.01.2025

В Ростовской области уничтожили 12 беспилотников

Силами ПВО и РЭБ в Ростовской области уничтожено и подавлено 12 БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T06:47:00+03:00

2025-01-21T06:47:00+03:00

2025-01-21T06:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

чертковский район

юрий слюсарь

безопасность

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Силами ПВО и РЭБ в Ростовской области уничтожено и подавлено 12 БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. "Минувшей ночью на севере Ростовской области силами и средствами ПВО было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА: в Шолоховском и Чертковском районах. Оперативные дежурные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он.

https://ria.ru/20250121/pvo-1994732687.html

ростовская область

чертковский район

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Дарья Буймова

ростовская область, чертковский район, юрий слюсарь , безопасность