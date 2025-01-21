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В Брянской области ПВО перехватила 18 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 21.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:35 21.01.2025 (обновлено: 06:44 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/pvo-1994732687.html
В Брянской области ПВО перехватила 18 беспилотников ВСУ
В Брянской области ПВО перехватила 18 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 21.01.2025
В Брянской области ПВО перехватила 18 беспилотников ВСУ
ПВО перехватила 18 БПЛА в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T06:35:00+03:00
2025-01-21T06:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. ПВО перехватила 18 БПЛА в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных", - написал он.Губернатор также отметил, что все атаки отражены."Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены", - написал он.
https://ria.ru/20250121/pvo-1994724458.html
https://ria.ru/20250120/bespilotniki-1994555094.html
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брянская область, безопасность, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области ПВО перехватила 18 беспилотников ВСУ

В Брянской области ПВО перехватила 18 беспилотников ВСУ, пострадавших нет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. ПВО перехватила 18 БПЛА в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных", - написал он.
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Губернатор также отметил, что все атаки отражены.
"Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьБезопасностьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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