https://ria.ru/20250121/pvo-1994732687.html

В Брянской области ПВО перехватила 18 беспилотников ВСУ

В Брянской области ПВО перехватила 18 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 21.01.2025

В Брянской области ПВО перехватила 18 беспилотников ВСУ

ПВО перехватила 18 БПЛА в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T06:35:00+03:00

2025-01-21T06:35:00+03:00

2025-01-21T06:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. ПВО перехватила 18 БПЛА в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных", - написал он.Губернатор также отметил, что все атаки отражены."Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены", - написал он.

https://ria.ru/20250121/pvo-1994724458.html

https://ria.ru/20250120/bespilotniki-1994555094.html

брянская область

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Дарья Буймова

брянская область, безопасность, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)