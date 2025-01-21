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ПВО пресекла попытку атаки с применением БПЛА в Смоленской области - РИА Новости, 21.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:43 21.01.2025 (обновлено: 03:49 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/pvo-1994724458.html
ПВО пресекла попытку атаки с применением БПЛА в Смоленской области
ПВО пресекла попытку атаки с применением БПЛА в Смоленской области - РИА Новости, 21.01.2025
ПВО пресекла попытку атаки с применением БПЛА в Смоленской области
ПВО пресекла попытку атаки с применением БПЛА по объектам в Смоленской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T03:43:00+03:00
2025-01-21T03:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
смоленская область
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. ПВО пресекла попытку атаки с применением БПЛА по объектам в Смоленской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале."Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена попытка киевского режима совершить атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам в Смоленской области. По предварительной информации регионального Минздрава, пострадавших нет", - написал глава региона.Анохин подчеркнул, что в социальных сетях участились случаи появления фейковой информации и различных видео о налетах БПЛА на объекты, жилые дома Смоленской области."Это делается специально - для нагнетания паники и дестабилизации ситуации. Призываю вас доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные данные, которые могут оказаться элементом информационной войны", - добавил он.
https://ria.ru/20250118/bespilotniki-1994319263.html
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безопасность, смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Смоленская область, Василий Анохин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО пресекла попытку атаки с применением БПЛА в Смоленской области

Анохин: ПВО пресекла попытку атаки с применением БПЛА в Смоленской области

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. ПВО пресекла попытку атаки с применением БПЛА по объектам в Смоленской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.
"Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена попытка киевского режима совершить атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам в Смоленской области. По предварительной информации регионального Минздрава, пострадавших нет", - написал глава региона.
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Анохин подчеркнул, что в социальных сетях участились случаи появления фейковой информации и различных видео о налетах БПЛА на объекты, жилые дома Смоленской области.
"Это делается специально - для нагнетания паники и дестабилизации ситуации. Призываю вас доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные данные, которые могут оказаться элементом информационной войны", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСмоленская областьВасилий АнохинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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