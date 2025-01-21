https://ria.ru/20250121/pvo-1994724458.html
ПВО пресекла попытку атаки с применением БПЛА в Смоленской области
ПВО пресекла попытку атаки с применением БПЛА в Смоленской области - РИА Новости, 21.01.2025
ПВО пресекла попытку атаки с применением БПЛА в Смоленской области
ПВО пресекла попытку атаки с применением БПЛА по объектам в Смоленской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T03:43:00+03:00
2025-01-21T03:43:00+03:00
2025-01-21T03:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
смоленская область
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. ПВО пресекла попытку атаки с применением БПЛА по объектам в Смоленской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале."Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена попытка киевского режима совершить атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам в Смоленской области. По предварительной информации регионального Минздрава, пострадавших нет", - написал глава региона.Анохин подчеркнул, что в социальных сетях участились случаи появления фейковой информации и различных видео о налетах БПЛА на объекты, жилые дома Смоленской области."Это делается специально - для нагнетания паники и дестабилизации ситуации. Призываю вас доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные данные, которые могут оказаться элементом информационной войны", - добавил он.
https://ria.ru/20250118/bespilotniki-1994319263.html
https://ria.ru/20250120/dnr-1994708738.html
смоленская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Смоленская область, Василий Анохин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО пресекла попытку атаки с применением БПЛА в Смоленской области
Анохин: ПВО пресекла попытку атаки с применением БПЛА в Смоленской области