https://ria.ru/20250121/putin-1994883056.html

Путин оценил усилия Египта по сделке Израиля и ХАМАС

Путин оценил усилия Египта по сделке Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 21.01.2025

Путин оценил усилия Египта по сделке Израиля и ХАМАС

Президент России Владимир Путин дал высокую оценку посредническим усилиям Египта и ряда других стран по содействию достижению соглашения Израиля и движения... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T19:27:00+03:00

2025-01-21T19:27:00+03:00

2025-01-21T19:40:00+03:00

в мире

египет

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владимир путин

абдель фаттах ас-сиси

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал высокую оценку посредническим усилиям Египта и ряда других стран по содействию достижению соглашения Израиля и движения ХАМАС, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждена ситуация в зоне палестино-израильского конфликта в свете соглашения, заключенного на днях между Израилем и движением ХАМАС. В этой связи Владимир Путин дал высокую оценку посредническим усилиям Египта и ряда других стран по содействию достижению договоренностей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250121/putin-1994882319.html

египет

израиль

россия

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в мире, египет, израиль, хамас, россия, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси