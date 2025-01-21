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Путин оценил усилия Египта по сделке Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 21.01.2025
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19:27 21.01.2025 (обновлено: 19:40 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/putin-1994883056.html
Путин оценил усилия Египта по сделке Израиля и ХАМАС
Путин оценил усилия Египта по сделке Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 21.01.2025
Путин оценил усилия Египта по сделке Израиля и ХАМАС
Президент России Владимир Путин дал высокую оценку посредническим усилиям Египта и ряда других стран по содействию достижению соглашения Израиля и движения... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T19:27:00+03:00
2025-01-21T19:40:00+03:00
в мире
египет
израиль
хамас
россия
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал высокую оценку посредническим усилиям Египта и ряда других стран по содействию достижению соглашения Израиля и движения ХАМАС, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждена ситуация в зоне палестино-израильского конфликта в свете соглашения, заключенного на днях между Израилем и движением ХАМАС. В этой связи Владимир Путин дал высокую оценку посредническим усилиям Египта и ряда других стран по содействию достижению договоренностей", - говорится в сообщении.
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в мире, египет, израиль, хамас, россия, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси
В мире, Египет, Израиль, ХАМАС, Россия, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси
Путин оценил усилия Египта по сделке Израиля и ХАМАС

Путин высоко оценил усилия Египта по посредничеству в сделке Израиля и ХАМАС

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал высокую оценку посредническим усилиям Египта и ряда других стран по содействию достижению соглашения Израиля и движения ХАМАС, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждена ситуация в зоне палестино-израильского конфликта в свете соглашения, заключенного на днях между Израилем и движением ХАМАС. В этой связи Владимир Путин дал высокую оценку посредническим усилиям Египта и ряда других стран по содействию достижению договоренностей", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Путин и президент Египта обсудили ситуацию в Сирии
Вчера, 19:23
 
В миреЕгипетИзраильХАМАСРоссияВладимир ПутинАбдель Фаттах ас-Сиси
 
 
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