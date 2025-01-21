https://ria.ru/20250121/putin-1994882909.html

Путин и президент Египта обсудили совместные проекты

Путин и президент Египта обсудили совместные проекты - РИА Новости, 21.01.2025

Путин и президент Египта обсудили совместные проекты

Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах Сиси обсудили ход реализации крупных совместных проектов, включая строительство АЭС и создание... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T19:26:00+03:00

2025-01-21T19:26:00+03:00

2025-01-21T19:31:00+03:00

в мире

египет

россия

владимир путин

абдель фаттах ас-сиси

аэс "эль-дабаа"

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах Сиси обсудили ход реализации крупных совместных проектов, включая строительство АЭС и создание российской промзоны, сообщает пресс-служба Кремля."Обстоятельно рассмотрены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах, а также ход реализации крупных совместных проектов, включая строительство первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и создание Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250121/putin-1994882634.html

египет

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в мире, египет, россия, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, аэс "эль-дабаа"