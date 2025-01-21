Рейтинг@Mail.ru
Путин и президент Египта обсудили совместные проекты - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:26 21.01.2025 (обновлено: 19:31 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/putin-1994882909.html
Путин и президент Египта обсудили совместные проекты
Путин и президент Египта обсудили совместные проекты - РИА Новости, 21.01.2025
Путин и президент Египта обсудили совместные проекты
Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах Сиси обсудили ход реализации крупных совместных проектов, включая строительство АЭС и создание... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T19:26:00+03:00
2025-01-21T19:31:00+03:00
в мире
египет
россия
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
аэс "эль-дабаа"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156014/80/1560148002_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_c7594bf4722f2397717670684b61e9df.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах Сиси обсудили ход реализации крупных совместных проектов, включая строительство АЭС и создание российской промзоны, сообщает пресс-служба Кремля."Обстоятельно рассмотрены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах, а также ход реализации крупных совместных проектов, включая строительство первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и создание Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250121/putin-1994882634.html
египет
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156014/80/1560148002_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_25f248b271183f86782fc994c8537854.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, россия, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, аэс "эль-дабаа"
В мире, Египет, Россия, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси, АЭС "Эль-Дабаа"
Путин и президент Египта обсудили совместные проекты

Путин и президент Египта обсудили строительство АЭС и российской промзоны

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах Сиси обсудили ход реализации крупных совместных проектов, включая строительство АЭС и создание российской промзоны, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обстоятельно рассмотрены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах, а также ход реализации крупных совместных проектов, включая строительство первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и создание Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Путин и президент Египта обсудили развитие отношений между странами
Вчера, 19:25
 
В миреЕгипетРоссияВладимир ПутинАбдель Фаттах ас-СисиАЭС "Эль-Дабаа"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала