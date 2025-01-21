https://ria.ru/20250121/putin-1994882634.html
Путин и президент Египта обсудили развитие отношений между странами
Путин и президент Египта обсудили развитие отношений между странами - РИА Новости, 21.01.2025
Путин и президент Египта обсудили развитие отношений между странами
Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подчеркнули обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении дружественных... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T19:25:00+03:00
2025-01-21T19:25:00+03:00
2025-01-21T19:38:00+03:00
египет
россия
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
политика
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подчеркнули обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении дружественных российско-египетских отношений, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси... Подчеркнута обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении дружественных российско-египетских отношений", - говорится в сообщении.
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египет, россия, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, политика
Египет, Россия, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси, Политика
Путин и президент Египта обсудили развитие отношений между странами
Путин и президент Египта обсудили развитие российско-египетских отношений