https://ria.ru/20250121/putin-1994882634.html

Путин и президент Египта обсудили развитие отношений между странами

Путин и президент Египта обсудили развитие отношений между странами - РИА Новости, 21.01.2025

Путин и президент Египта обсудили развитие отношений между странами

Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подчеркнули обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении дружественных... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T19:25:00+03:00

2025-01-21T19:25:00+03:00

2025-01-21T19:38:00+03:00

египет

россия

владимир путин

абдель фаттах ас-сиси

политика

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подчеркнули обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении дружественных российско-египетских отношений, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси... Подчеркнута обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении дружественных российско-египетских отношений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250121/putin-1994882909.html

египет

россия

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египет, россия, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, политика