https://ria.ru/20250121/putin-1994882319.html
Путин и президент Египта обсудили ситуацию в Сирии
Путин и президент Египта обсудили ситуацию в Сирии - РИА Новости, 21.01.2025
Путин и президент Египта обсудили ситуацию в Сирии
Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обменялись в телефонном разговоре мнениями о положении дел в Сирии, акцентировав... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T19:23:00+03:00
2025-01-21T19:23:00+03:00
2025-01-21T19:32:00+03:00
сирия
египет
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россия
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обменялись в телефонном разговоре мнениями о положении дел в Сирии, акцентировав необходимость уважения ее территориальной целостности, сообщает пресс-служба Кремля."Лидеры обменялись мнениями и о положении дел в Сирии, акцентировав необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности этой страны, обеспечения законных прав всех ее граждан, независимо от их политических убеждений и этноконфессиональной принадлежности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250121/putin-1994881418.html
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сирия, египет, в мире, россия, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси
Сирия, Египет, В мире, Россия, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси
Путин и президент Египта обсудили ситуацию в Сирии
Путин и Ас-Сиси обменялись мнениями о положении дел в Сирии