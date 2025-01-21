https://ria.ru/20250121/putin-1994882319.html

Путин и президент Египта обсудили ситуацию в Сирии

Путин и президент Египта обсудили ситуацию в Сирии - РИА Новости, 21.01.2025

Путин и президент Египта обсудили ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обменялись в телефонном разговоре мнениями о положении дел в Сирии, акцентировав... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T19:23:00+03:00

2025-01-21T19:23:00+03:00

2025-01-21T19:32:00+03:00

сирия

египет

в мире

россия

владимир путин

абдель фаттах ас-сиси

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обменялись в телефонном разговоре мнениями о положении дел в Сирии, акцентировав необходимость уважения ее территориальной целостности, сообщает пресс-служба Кремля."Лидеры обменялись мнениями и о положении дел в Сирии, акцентировав необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности этой страны, обеспечения законных прав всех ее граждан, независимо от их политических убеждений и этноконфессиональной принадлежности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250121/putin-1994881418.html

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египет

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сирия, египет, в мире, россия, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси