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Путин и президент Египта обсудили палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 22.01.2025
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19:20 21.01.2025 (обновлено: 00:50 22.01.2025)
https://ria.ru/20250121/putin-1994881418.html
Путин и президент Египта обсудили палестино-израильский конфликт
Путин и президент Египта обсудили палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 22.01.2025
Путин и президент Египта обсудили палестино-израильский конфликт
Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси по телефону обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-21T19:20:00+03:00
2025-01-22T00:50:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси по телефону обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.&quot;Обсуждена ситуация в зоне палестино-израильского конфликта в свете соглашения, заключенного на днях между Израилем и движением ХАМАС&quot;, — рассказали там.Путин высоко оценил посреднические усилия Египта и других стран по содействию договоренностям.Лидеры также обменялись мнениями об обстановке в Сирии и обсудили двустороннее сотрудничество. В частности, они рассмотрели реализацию совместных проектов, включая строительство первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и создание Российской промзоны в районе Суэцкого канала.Сделка Израиля и ХАМАСНа минувшей неделе Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня.Первый этап перемирия предполагает:На 16-й день перемирия стороны обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.Это второе перемирие за время конфликта, первое — в ноябре 2023 года — продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250121/trufanov-1994755113.html
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в мире, египет, хамас, израиль, россия, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин
В мире, Египет, ХАМАС, Израиль, Россия, Абдель Фаттах ас-Сиси, Владимир Путин
Путин и президент Египта обсудили палестино-израильский конфликт

Путин и президент Египта обсудили соглашение ХАМАС и Израиля

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин говорит по телефону
Президент России Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси по телефону обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.
«

"Обсуждена ситуация в зоне палестино-израильского конфликта в свете соглашения, заключенного на днях между Израилем и движением ХАМАС", — рассказали там.

Путин высоко оценил посреднические усилия Египта и других стран по содействию договоренностям.
Лидеры также обменялись мнениями об обстановке в Сирии и обсудили двустороннее сотрудничество. В частности, они рассмотрели реализацию совместных проектов, включая строительство первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и создание Российской промзоны в районе Суэцкого канала.
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Вчера, 10:57

Сделка Израиля и ХАМАС

На минувшей неделе Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня.
Первый этап перемирия предполагает:
  • освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных;
  • отход военных ЦАХАЛ к границам сектора Газа, при этом они пока останутся в их пределах;
  • поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 фур с топливом;
  • палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
На 16-й день перемирия стороны обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.
Это второе перемирие за время конфликта, первое — в ноябре 2023 года — продержалось всего шесть дней.
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Путин и президент Египта обсудили ситуацию в Сирии
Вчера, 19:23
 
В миреЕгипетХАМАСИзраильРоссияАбдель Фаттах ас-СисиВладимир Путин
 
 
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