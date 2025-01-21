https://ria.ru/20250121/putin-1994881418.html

Путин и президент Египта обсудили палестино-израильский конфликт

Путин и президент Египта обсудили палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 22.01.2025

Путин и президент Египта обсудили палестино-израильский конфликт

Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси по телефону обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 22.01.2025

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2025-01-21T19:20:00+03:00

2025-01-22T00:50:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси по телефону обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждена ситуация в зоне палестино-израильского конфликта в свете соглашения, заключенного на днях между Израилем и движением ХАМАС", — рассказали там.Путин высоко оценил посреднические усилия Египта и других стран по содействию договоренностям.Лидеры также обменялись мнениями об обстановке в Сирии и обсудили двустороннее сотрудничество. В частности, они рассмотрели реализацию совместных проектов, включая строительство первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и создание Российской промзоны в районе Суэцкого канала.Сделка Израиля и ХАМАСНа минувшей неделе Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня.Первый этап перемирия предполагает:На 16-й день перемирия стороны обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.Это второе перемирие за время конфликта, первое — в ноябре 2023 года — продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250121/trufanov-1994755113.html

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