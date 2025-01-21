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Лавров рассказал о возможности контактов России и США - РИА Новости, 21.01.2025
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14:16 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/putin-1994801724.html
Лавров рассказал о возможности контактов России и США
Лавров рассказал о возможности контактов России и США - РИА Новости, 21.01.2025
Лавров рассказал о возможности контактов России и США
Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о возможности контактов Москвы и Вашингтона, заявил, что президенты двух стран уже обозначили готовность к этому, поэтому... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T14:16:00+03:00
2025-01-21T14:16:00+03:00
россия
москва
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сергей лавров
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арарат мирзоян
политика
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о возможности контактов Москвы и Вашингтона, заявил, что президенты двух стран уже обозначили готовность к этому, поэтому ответ известен. "Что касается контактов: и президент (РФ Владимир - ред.) Путин, отвечая на вопрос, готов ли он к контактам, ответил положительно, а впоследствии и президент (США Дональд - ред.) Трамп сказал, что он намерен в ближайшее время выйти на контакт с президентом Российской Федерации, так что ответ давно уже известен", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
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россия, москва, вашингтон (штат), сергей лавров, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), арарат мирзоян, политика
Россия, Москва, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Арарат Мирзоян, Политика
Лавров рассказал о возможности контактов России и США

Лавров: президенты России и США уже обозначили готовность к контактам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о возможности контактов Москвы и Вашингтона, заявил, что президенты двух стран уже обозначили готовность к этому, поэтому ответ известен.
"Что касается контактов: и президент (РФ Владимир - ред.) Путин, отвечая на вопрос, готов ли он к контактам, ответил положительно, а впоследствии и президент (США Дональд - ред.) Трамп сказал, что он намерен в ближайшее время выйти на контакт с президентом Российской Федерации, так что ответ давно уже известен", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
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РоссияМоскваВашингтон (штат)Сергей ЛавровВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Арарат МирзоянПолитика
 
 
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