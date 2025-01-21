Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о стабилизирующей роли России и Китая в мире - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 21.01.2025 (обновлено: 12:36 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/putin-1994775802.html
Путин заявил о стабилизирующей роли России и Китая в мире
Путин заявил о стабилизирующей роли России и Китая в мире - РИА Новости, 21.01.2025
Путин заявил о стабилизирующей роли России и Китая в мире
Внешнеполитическая связь России и Китая играет важную стабилизирующую роль в мировых делах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:30:00+03:00
2025-01-21T12:36:00+03:00
россия
китай
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994774995_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_29ea40b831365adb6eaf6b59fe7c8d66.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Внешнеполитическая связь России и Китая играет важную стабилизирующую роль в мировых делах, заявил президент РФ Владимир Путин."С уверенностью можно сказать, что внешнеполитическая связь, совместная работа России и Китая объективно играет важную стабилизирующую роль в международных делах", - сказал Путин в рамках встречи с председателем КНР в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250121/putin-1994775127.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: совместная работа России и Китая играет важную стабилизирующую роль в международных делах
Путин: совместная работа России и Китая играет важную стабилизирующую роль в международных делах
2025-01-21T12:30
true
PT0M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994774995_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f2bff3a6bbd9af618e01581bc475c466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, владимир путин, политика
Россия, Китай, Владимир Путин, Политика
Путин заявил о стабилизирующей роли России и Китая в мире

Путин: внешнеполитические связи РФ и КНР играют стабилизирующую роль в мире

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Внешнеполитическая связь России и Китая играет важную стабилизирующую роль в мировых делах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"С уверенностью можно сказать, что внешнеполитическая связь, совместная работа России и Китая объективно играет важную стабилизирующую роль в международных делах", - сказал Путин в рамках встречи с председателем КНР в режиме видеоконференции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок, заявил Путин
Вчера, 12:28
 
РоссияКитайВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала