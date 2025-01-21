https://ria.ru/20250121/putin-1994775802.html
Путин заявил о стабилизирующей роли России и Китая в мире
Путин заявил о стабилизирующей роли России и Китая в мире - РИА Новости, 21.01.2025
Путин заявил о стабилизирующей роли России и Китая в мире
Внешнеполитическая связь России и Китая играет важную стабилизирующую роль в мировых делах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:30:00+03:00
2025-01-21T12:30:00+03:00
2025-01-21T12:36:00+03:00
россия
китай
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994774995_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_29ea40b831365adb6eaf6b59fe7c8d66.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Внешнеполитическая связь России и Китая играет важную стабилизирующую роль в мировых делах, заявил президент РФ Владимир Путин."С уверенностью можно сказать, что внешнеполитическая связь, совместная работа России и Китая объективно играет важную стабилизирующую роль в международных делах", - сказал Путин в рамках встречи с председателем КНР в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250121/putin-1994775127.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994774995_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f2bff3a6bbd9af618e01581bc475c466.jpg
Путин: совместная работа России и Китая играет важную стабилизирующую роль в международных делах
Путин: совместная работа России и Китая играет важную стабилизирующую роль в международных делах
2025-01-21T12:30
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин, политика
Россия, Китай, Владимир Путин, Политика
Путин заявил о стабилизирующей роли России и Китая в мире
Путин: внешнеполитические связи РФ и КНР играют стабилизирующую роль в мире