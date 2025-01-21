https://ria.ru/20250121/putin-1994775802.html

Путин заявил о стабилизирующей роли России и Китая в мире

Путин заявил о стабилизирующей роли России и Китая в мире - РИА Новости, 21.01.2025

Путин заявил о стабилизирующей роли России и Китая в мире

Внешнеполитическая связь России и Китая играет важную стабилизирующую роль в мировых делах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2025

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китай

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Внешнеполитическая связь России и Китая играет важную стабилизирующую роль в мировых делах, заявил президент РФ Владимир Путин."С уверенностью можно сказать, что внешнеполитическая связь, совместная работа России и Китая объективно играет важную стабилизирующую роль в международных делах", - сказал Путин в рамках встречи с председателем КНР в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250121/putin-1994775127.html

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Путин: совместная работа России и Китая играет важную стабилизирующую роль в международных делах Путин: совместная работа России и Китая играет важную стабилизирующую роль в международных делах 2025-01-21T12:30 true PT0M40S

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россия, китай, владимир путин, политика