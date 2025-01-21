https://ria.ru/20250121/putin-1994775127.html
Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок, заявил Путин
Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок, заявил Путин - РИА Новости, 21.01.2025
Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок, заявил Путин
Россия и Китай совместно выступают за построение более справедливого многополярного миропорядка, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:28:00+03:00
2025-01-21T12:28:00+03:00
2025-01-21T22:23:00+03:00
россия
китай
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990208131_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_46d6e29cb076b6a993394673f2e8db60.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Россия и Китай совместно выступают за построение более справедливого многополярного миропорядка, заявил президент России Владимир Путин."Совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка, ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности в евразийском пространстве и в мире в целом", — сказал глава государства в ходе встречи с председателем КНР в режиме видеоконференции.Путин также отметил, что внешнеполитическая связь и совместная работа России и Китая играют важную и стабилизирующую роль в международных делах.
https://ria.ru/20250121/drug-1994776089.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990208131_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_445fb56d3405dd64ddb5788378c74a60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин, политика
Россия, Китай, Владимир Путин, Политика
Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок, заявил Путин
Путин заявил, что Россия и Китай выступают за многополярный миропорядок