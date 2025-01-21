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Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок, заявил Путин - РИА Новости, 21.01.2025
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12:28 21.01.2025 (обновлено: 22:23 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/putin-1994775127.html
Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок, заявил Путин
Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок, заявил Путин - РИА Новости, 21.01.2025
Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок, заявил Путин
Россия и Китай совместно выступают за построение более справедливого многополярного миропорядка, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:28:00+03:00
2025-01-21T22:23:00+03:00
россия
китай
владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Россия и Китай совместно выступают за построение более справедливого многополярного миропорядка, заявил президент России Владимир Путин."Совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка, ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности в евразийском пространстве и в мире в целом", — сказал глава государства в ходе встречи с председателем КНР в режиме видеоконференции.Путин также отметил, что внешнеполитическая связь и совместная работа России и Китая играют важную и стабилизирующую роль в международных делах.
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россия, китай, владимир путин, политика
Россия, Китай, Владимир Путин, Политика
Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок, заявил Путин

Путин заявил, что Россия и Китай выступают за многополярный миропорядок

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Россия и Китай совместно выступают за построение более справедливого многополярного миропорядка, заявил президент России Владимир Путин.
"Совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка, ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности в евразийском пространстве и в мире в целом", — сказал глава государства в ходе встречи с председателем КНР в режиме видеоконференции.
Путин также отметил, что внешнеполитическая связь и совместная работа России и Китая играют важную и стабилизирующую роль в международных делах.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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