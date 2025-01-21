https://ria.ru/20250121/putin-1994775127.html

Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок, заявил Путин

Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок, заявил Путин - РИА Новости, 21.01.2025

Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок, заявил Путин

Россия и Китай совместно выступают за построение более справедливого многополярного миропорядка, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T12:28:00+03:00

2025-01-21T12:28:00+03:00

2025-01-21T22:23:00+03:00

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китай

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политика

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Россия и Китай совместно выступают за построение более справедливого многополярного миропорядка, заявил президент России Владимир Путин."Совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка, ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности в евразийском пространстве и в мире в целом", — сказал глава государства в ходе встречи с председателем КНР в режиме видеоконференции.Путин также отметил, что внешнеполитическая связь и совместная работа России и Китая играют важную и стабилизирующую роль в международных делах.

https://ria.ru/20250121/drug-1994776089.html

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россия, китай, владимир путин, политика