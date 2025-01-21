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Бастрыкин поручил проверить выдачу сертификатов на жилье в Мытищах
Бастрыкин поручил проверить выдачу сертификатов на жилье в Мытищах - РИА Новости, 21.01.2025
Бастрыкин поручил проверить выдачу сертификатов на жилье в Мытищах
Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о вероятных нарушениях с жилищными сертификатами в Мытищах, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T05:08:00+03:00
2025-01-21T05:08:00+03:00
2025-01-21T06:02:00+03:00
происшествия
жилье
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следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о вероятных нарушениях с жилищными сертификатами в Мытищах, сообщается в Telegram-канале ведомства."В социальных медиа сообщалось о возможных нарушениях при выдаче жилищных сертификатов на приобретение жилья в городском округе Мытищи Московской области. <...> расследуется уголовное дело", — говорится в публикации.Доклад ожидается от и.о. руководителя подмосковного управления СК Яковлеву Я.А.
https://ria.ru/20250118/bastrykin-1994396666.html
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происшествия, жилье, россия, мытищи, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, московская область (подмосковье)
Происшествия, Жилье, Россия, Мытищи, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Московская область (Подмосковье)
Бастрыкин поручил проверить выдачу сертификатов на жилье в Мытищах
Глава СК потребовал представить доклад о выдаче сертификатов на жилье в Мытищах