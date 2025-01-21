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Бастрыкин поручил проверить выдачу сертификатов на жилье в Мытищах

Бастрыкин поручил проверить выдачу сертификатов на жилье в Мытищах - РИА Новости, 21.01.2025

Бастрыкин поручил проверить выдачу сертификатов на жилье в Мытищах

Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о вероятных нарушениях с жилищными сертификатами в Мытищах, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T05:08:00+03:00

2025-01-21T05:08:00+03:00

2025-01-21T06:02:00+03:00

происшествия

жилье

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мытищи

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о вероятных нарушениях с жилищными сертификатами в Мытищах, сообщается в Telegram-канале ведомства."В социальных медиа сообщалось о возможных нарушениях при выдаче жилищных сертификатов на приобретение жилья в городском округе Мытищи Московской области. <...> расследуется уголовное дело", — говорится в публикации.Доклад ожидается от и.о. руководителя подмосковного управления СК Яковлеву Я.А.

https://ria.ru/20250118/bastrykin-1994396666.html

россия

мытищи

московская область (подмосковье)

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2025

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происшествия, жилье, россия, мытищи, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, московская область (подмосковье)