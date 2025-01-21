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Российский военный рассказал о найденных в освобожденном курском селе телах - РИА Новости, 21.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:12 21.01.2025 (обновлено: 03:05 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/prestupleniya-1994719775.html
Российский военный рассказал о найденных в освобожденном курском селе телах
Российский военный рассказал о найденных в освобожденном курском селе телах - РИА Новости, 21.01.2025
Российский военный рассказал о найденных в освобожденном курском селе телах
Найденные тела в подвалах освобожденного после оккупации ВСУ села Русское Поречное в Курской области были связаны, у всех следы пулевых и осколочных ранений,... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T02:12:00+03:00
2025-01-21T03:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
владимир путин
вооруженные силы украины
вгтрк
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРСК, 21 янв — РИА Новости. Найденные тела в подвалах освобожденного после оккупации ВСУ села Русское Поречное в Курской области были связаны, у всех следы пулевых и осколочных ранений, рассказал боец 352-го мотострелкового полка российской группировки войск "Север" в эфире телеканала "Россия-1"."Пулевые у всех, осколочные. Скорее всего, туда гранату кинули, а потом просто добили. Во втором подвале двое гражданских мужчин, связанные, замученные. В третьем подвале женщина с мужчиной лет сорока. У мужчины в груди огнестрел, пулевое, у женщины в затылке два", — заявил боец.Ранее в воскресенье военнослужащие группировки "Север" сообщили РИА Новости об обнаружении в подвалах в этом населенном пункте телах мирных жителей, замученных военными ВСУ. Среди них были престарелые, в том числе и связанные.Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело. По данным правоохранительных органов, в январе 2025 года украинские боевики, находясь в Русском Поречном, убили не менее семи мирных граждан, укрывавшихся под землей.Преступления, совершенные украинскими солдатами и наемниками на территории приграничных российских регионов, документируют и расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие нарушения есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250120/vsu-1994702442.html
https://ria.ru/20241001/vsu-1975788209.html
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россия, курская область, суджанский район, владимир путин, вооруженные силы украины, вгтрк, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВГТРК, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Российский военный рассказал о найденных в освобожденном курском селе телах

Боец группы "Север": тела найденных в Курской области жителей села были связаны

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Курской области
Российские военнослужащие в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 21 янв — РИА Новости. Найденные тела в подвалах освобожденного после оккупации ВСУ села Русское Поречное в Курской области были связаны, у всех следы пулевых и осколочных ранений, рассказал боец 352-го мотострелкового полка российской группировки войск "Север" в эфире телеканала "Россия-1".
"Пулевые у всех, осколочные. Скорее всего, туда гранату кинули, а потом просто добили. Во втором подвале двое гражданских мужчин, связанные, замученные. В третьем подвале женщина с мужчиной лет сорока. У мужчины в груди огнестрел, пулевое, у женщины в затылке два", — заявил боец.
Подвал с телами мирных жителей, замученных военными ВСУ, в селе Русское Поречное - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
"Без разбора": зверства ВСУ в Курской области вызвали возмущение на Западе
Вчера, 20:51
Ранее в воскресенье военнослужащие группировки "Север" сообщили РИА Новости об обнаружении в подвалах в этом населенном пункте телах мирных жителей, замученных военными ВСУ. Среди них были престарелые, в том числе и связанные.
Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело. По данным правоохранительных органов, в январе 2025 года украинские боевики, находясь в Русском Поречном, убили не менее семи мирных граждан, укрывавшихся под землей.
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Преступления, совершенные украинскими солдатами и наемниками на территории приграничных российских регионов, документируют и расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие нарушения есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.
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19 января, 14:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджанский районВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВГТРКСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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