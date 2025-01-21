Российский военный рассказал о найденных в освобожденном курском селе телах
Боец группы "Север": тела найденных в Курской области жителей села были связаны
Российские военнослужащие в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 21 янв — РИА Новости. Найденные тела в подвалах освобожденного после оккупации ВСУ села Русское Поречное в Курской области были связаны, у всех следы пулевых и осколочных ранений, рассказал боец 352-го мотострелкового полка российской группировки войск "Север" в эфире телеканала "Россия-1".
"Пулевые у всех, осколочные. Скорее всего, туда гранату кинули, а потом просто добили. Во втором подвале двое гражданских мужчин, связанные, замученные. В третьем подвале женщина с мужчиной лет сорока. У мужчины в груди огнестрел, пулевое, у женщины в затылке два", — заявил боец.
Ранее в воскресенье военнослужащие группировки "Север" сообщили РИА Новости об обнаружении в подвалах в этом населенном пункте телах мирных жителей, замученных военными ВСУ. Среди них были престарелые, в том числе и связанные.
Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело. По данным правоохранительных органов, в январе 2025 года украинские боевики, находясь в Русском Поречном, убили не менее семи мирных граждан, укрывавшихся под землей.
На камере боевика ВСУ нашли кадры расстрела мирных жителей Курской области
1 октября 2024, 17:47
Преступления, совершенные украинскими солдатами и наемниками на территории приграничных российских регионов, документируют и расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие нарушения есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.