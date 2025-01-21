https://ria.ru/20250121/prestupleniya-1994719775.html

Российский военный рассказал о найденных в освобожденном курском селе телах

Российский военный рассказал о найденных в освобожденном курском селе телах - РИА Новости, 21.01.2025

Российский военный рассказал о найденных в освобожденном курском селе телах

Найденные тела в подвалах освобожденного после оккупации ВСУ села Русское Поречное в Курской области были связаны, у всех следы пулевых и осколочных ранений,... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T02:12:00+03:00

2025-01-21T02:12:00+03:00

2025-01-21T03:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджанский район

владимир путин

вооруженные силы украины

вгтрк

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974225217_1209:524:3072:1572_1920x0_80_0_0_66b3c3a70e2570d2aac9219fc77096b3.jpg

КУРСК, 21 янв — РИА Новости. Найденные тела в подвалах освобожденного после оккупации ВСУ села Русское Поречное в Курской области были связаны, у всех следы пулевых и осколочных ранений, рассказал боец 352-го мотострелкового полка российской группировки войск "Север" в эфире телеканала "Россия-1"."Пулевые у всех, осколочные. Скорее всего, туда гранату кинули, а потом просто добили. Во втором подвале двое гражданских мужчин, связанные, замученные. В третьем подвале женщина с мужчиной лет сорока. У мужчины в груди огнестрел, пулевое, у женщины в затылке два", — заявил боец.Ранее в воскресенье военнослужащие группировки "Север" сообщили РИА Новости об обнаружении в подвалах в этом населенном пункте телах мирных жителей, замученных военными ВСУ. Среди них были престарелые, в том числе и связанные.Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело. По данным правоохранительных органов, в январе 2025 года украинские боевики, находясь в Русском Поречном, убили не менее семи мирных граждан, укрывавшихся под землей.Преступления, совершенные украинскими солдатами и наемниками на территории приграничных российских регионов, документируют и расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие нарушения есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250120/vsu-1994702442.html

https://ria.ru/20241001/vsu-1975788209.html

https://ria.ru/20250119/kurskaya-1994473466.html

россия

курская область

суджанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, суджанский район, владимир путин, вооруженные силы украины, вгтрк, следственный комитет россии (ск рф), происшествия