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Число жертв пожара на турецком курорте выросло до 76
Число жертв пожара на турецком курорте выросло до 76 - РИА Новости, 21.01.2025
Число жертв пожара на турецком курорте выросло до 76
Число жертв пожара на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу возросло до 76, сообщил глава МВД страны Али Ерликая. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T21:58:00+03:00
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СТАМБУЛ, 21 янв — РИА Новости. Число жертв пожара на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу возросло до 76, сообщил глава МВД страны Али Ерликая."В результате пожара на курорте Карталкая погибли 76 человек", — сказал он.Как уточнил министр, в рамках расследования ЧП задержали девять человек, в том числе владельца отеля.Пожар на курорте Карталкая произошел минувшей ночью. Многие из гостей пытались спастись, спускаясь по связанным простыням, некоторые выпрыгивали из окон. Сообщается о 51 пострадавшем.По данным телеканала Ekol TV, гостиница, построенная в 1974 году, облицована деревом, что способствовало быстрому распространению огня. Как рассказал один из спасшихся постояльцев, в здании не было ни детекторов дыма, ни огнетушителей. Всего в отеле проживали 237 человек. Посольство России в Анкаре заявило, что находится на связи с местными ведомствами, но информации о пострадавших соотечественниках не поступало.
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в мире, турция, мвд турции, анкара (провинция), россия
В мире, Турция, МВД Турции, Анкара (провинция), Россия
Число жертв пожара на турецком курорте выросло до 76
МВД Турции: число жертв пожара в отеле на курорте в Болу возросло до 76
СТАМБУЛ, 21 янв — РИА Новости. Число жертв пожара на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу возросло до 76, сообщил глава МВД страны Али Ерликая.
"В результате пожара на курорте Карталкая погибли 76 человек", — сказал он.
Как уточнил министр, в рамках расследования ЧП задержали девять человек, в том числе владельца отеля.
Пожар на курорте Карталкая произошел минувшей ночью. Многие из гостей пытались спастись, спускаясь по связанным простыням, некоторые выпрыгивали из окон. Сообщается о 51 пострадавшем.
По данным телеканала Ekol TV, гостиница, построенная в 1974 году, облицована деревом, что способствовало быстрому распространению огня. Как рассказал один из спасшихся постояльцев, в здании не было ни детекторов дыма, ни огнетушителей.
Всего в отеле проживали 237 человек. Посольство России в Анкаре
заявило, что находится на связи с местными ведомствами, но информации о пострадавших соотечественниках не поступало.