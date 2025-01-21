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Число жертв пожара на турецком курорте выросло более чем в шесть раз - РИА Новости, 21.01.2025
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15:24 21.01.2025 (обновлено: 16:33 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/pozhar-1994821348.html
Число жертв пожара на турецком курорте выросло более чем в шесть раз
Число жертв пожара на турецком курорте выросло более чем в шесть раз - РИА Новости, 21.01.2025
Число жертв пожара на турецком курорте выросло более чем в шесть раз
Число жертв пожара на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу достигло 66, свыше 50 пострадали, сообщил телеканал Haber Global со ссылкой на главу МВД Али РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:24:00+03:00
2025-01-21T16:33:00+03:00
турция
в мире
происшествия
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АНКАРА, 21 янв — РИА Новости. Число жертв пожара на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу достигло 66, свыше 50 пострадали, сообщил телеканал Haber Global со ссылкой на главу МВД Али Ерликая."К сожалению, у нас 66 погибших, 51 раненый", — сказал министр.Ранее сообщалось о десяти погибших и 32 пострадавших. Пожар в гостинице на курорте Карталкая начался минувшей ночью. Многие из гостей пытались спастись, спускаясь по связанным простыням, некоторые выпрыгивали из окон. По информации телеканала Ekol TV, гостиница, построенная в 1974 году, облицована деревом, что способствовало быстрому распространению огня, деревянными были и пожарные лестницы. Как заявил каналу один из спасшихся постояльцев, там не было ни детекторов дыма, ни огнетушителей.Всего в отеле проживали 237 человек. Российское посольство в Анкаре отметило, что находится на связи с ведомствами, но информации о пострадавших россиянах не получало.
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турция, в мире, происшествия
Турция, В мире, Происшествия
Число жертв пожара на турецком курорте выросло более чем в шесть раз

Число жертв пожара на горнолыжном курорте в Турции увеличилось до 66

© AP Photo / IHAПожар в отеле на горнолыжном курорте в турецком Болу
Пожар в отеле на горнолыжном курорте в турецком Болу - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / IHA
Пожар в отеле на горнолыжном курорте в турецком Болу
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АНКАРА, 21 янв — РИА Новости. Число жертв пожара на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу достигло 66, свыше 50 пострадали, сообщил телеканал Haber Global со ссылкой на главу МВД Али Ерликая.
"К сожалению, у нас 66 погибших, 51 раненый", — сказал министр.
Ранее сообщалось о десяти погибших и 32 пострадавших.
Пожар в гостинице на курорте Карталкая начался минувшей ночью. Многие из гостей пытались спастись, спускаясь по связанным простыням, некоторые выпрыгивали из окон.
По информации телеканала Ekol TV, гостиница, построенная в 1974 году, облицована деревом, что способствовало быстрому распространению огня, деревянными были и пожарные лестницы. Как заявил каналу один из спасшихся постояльцев, там не было ни детекторов дыма, ни огнетушителей.
Всего в отеле проживали 237 человек. Российское посольство в Анкаре отметило, что находится на связи с ведомствами, но информации о пострадавших россиянах не получало.
Пожар в отеле в Бельдиби, Турция - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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