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Американец устроил погром в московской чебуречной из-за спора о Трампе - РИА Новости, 21.01.2025
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17:11 21.01.2025 (обновлено: 18:46 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/pogrom-1994846572.html
Американец устроил погром в московской чебуречной из-за спора о Трампе
Американец устроил погром в московской чебуречной из-за спора о Трампе - РИА Новости, 21.01.2025
Американец устроил погром в московской чебуречной из-за спора о Трампе
Пьяный мужчина поспорил с москвичкой в общепите во время инаугурации президента США Дональда Трампа, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T17:11:00+03:00
2025-01-21T18:46:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пьяный мужчина поспорил с москвичкой в общепите во время инаугурации президента США Дональда Трампа, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России."Двадцатого января в службу 02 поступило сообщение о конфликте в помещении общепита на улице Сретенке. Предварительно установлено, что в кафе мужчина и женщина в алкогольном опьянении нарушали общественный порядок. Прибывшими на место сотрудниками полиции оба правонарушителя были задержаны и доставлены в ОМВД для разбирательства", — уточнили в ведомстве.Источник в правоохранительных органах отметил, что мужчина оказался американцем, а поводом для споров стала инаугурация Дональда Трампа. "Мужчина был гражданином Америки. Во время распития спиртных напитков в одном из столичных кафе он начал спорить со своей спутницей, кто лучше — Байден или Трамп. Пытался убедить женщину, что лучше бы остался Байден, а когда последняя с ним не согласилась, они начали буянить", — рассказал собеседник.По данным Telegram-канала SHOT, инцидент произошел в столичной чебуречной: 44-летний мужчина и 31-летняя женщина провели в заведении около четырех часов и, со слов сотрудников, употребили чрезмерное количество алкоголя. При обсуждении инаугурации в США мужчина вышел из себя и стал кричать, гости разбрасывали вещи и не воспринимали просьбы персонала успокоиться.По данным СМИ, американец и его собеседница также употребляли наркотики. На место прибыли полиция и скорая, чтобы доставить нарушителей в токсикореанимацию.Трамп 20 января официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.
https://ria.ru/20250121/medvedev-1994834703.html
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сша, происшествия, дональд трамп, министерство внутренних дел рф (мвд россии), америка
США, Происшествия, Дональд Трамп, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Америка
Американец устроил погром в московской чебуречной из-за спора о Трампе

Пьяный американец со своей подругой устроили погром в московской чебуречной

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пьяный мужчина поспорил с москвичкой в общепите во время инаугурации президента США Дональда Трампа, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
"Двадцатого января в службу 02 поступило сообщение о конфликте в помещении общепита на улице Сретенке. Предварительно установлено, что в кафе мужчина и женщина в алкогольном опьянении нарушали общественный порядок. Прибывшими на место сотрудниками полиции оба правонарушителя были задержаны и доставлены в ОМВД для разбирательства", — уточнили в ведомстве.
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Источник в правоохранительных органах отметил, что мужчина оказался американцем, а поводом для споров стала инаугурация Дональда Трампа.
"Мужчина был гражданином Америки. Во время распития спиртных напитков в одном из столичных кафе он начал спорить со своей спутницей, кто лучше — Байден или Трамп. Пытался убедить женщину, что лучше бы остался Байден, а когда последняя с ним не согласилась, они начали буянить", — рассказал собеседник.
По данным Telegram-канала SHOT, инцидент произошел в столичной чебуречной: 44-летний мужчина и 31-летняя женщина провели в заведении около четырех часов и, со слов сотрудников, употребили чрезмерное количество алкоголя. При обсуждении инаугурации в США мужчина вышел из себя и стал кричать, гости разбрасывали вещи и не воспринимали просьбы персонала успокоиться.
По данным СМИ, американец и его собеседница также употребляли наркотики. На место прибыли полиция и скорая, чтобы доставить нарушителей в токсикореанимацию.
Трамп 20 января официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.
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