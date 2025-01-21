https://ria.ru/20250121/pogoda-1994721557.html

Москвичей предупредили о надвигающейся оттепели

Москвичей предупредили о надвигающейся оттепели - РИА Новости, 21.01.2025

Москвичей предупредили о надвигающейся оттепели

После зимних температур в пятницу в Москву вернется оттепель, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T02:52:00+03:00

2025-01-21T02:52:00+03:00

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общество

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. После зимних температур в пятницу в Москву вернется оттепель, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Ранее синоптик спрогнозировал зимнюю погоду в столице со вторника по среду."В четверг еще отрицательные значения, но уже температура на 4-5 градусов выше нормы, а в пятницу уже возвращение днем к оттепельной погоде — минус 3 — плюс 1. Дальше, в субботу и воскресенье, температура будет повышаться до 3-4 градусов", — сказал Вильфанд.По его словам, в среду выпадет небольшое количество снега, но к концу недели он снова растает.

https://ria.ru/20250114/pogoda-1993563881.html

https://ria.ru/20250116/meteonablyudeniya-1994013870.html

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Дарья Буймова

общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр