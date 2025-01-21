https://ria.ru/20250121/pogoda-1994721557.html
Москвичей предупредили о надвигающейся оттепели
Москвичей предупредили о надвигающейся оттепели - РИА Новости, 21.01.2025
Москвичей предупредили о надвигающейся оттепели
После зимних температур в пятницу в Москву вернется оттепель, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T02:52:00+03:00
2025-01-21T02:52:00+03:00
2025-01-21T02:54:00+03:00
общество
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гидрометцентр
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. После зимних температур в пятницу в Москву вернется оттепель, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Ранее синоптик спрогнозировал зимнюю погоду в столице со вторника по среду."В четверг еще отрицательные значения, но уже температура на 4-5 градусов выше нормы, а в пятницу уже возвращение днем к оттепельной погоде — минус 3 — плюс 1. Дальше, в субботу и воскресенье, температура будет повышаться до 3-4 градусов", — сказал Вильфанд.По его словам, в среду выпадет небольшое количество снега, но к концу недели он снова растает.
https://ria.ru/20250114/pogoda-1993563881.html
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РИА Новости
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Москвичей предупредили о надвигающейся оттепели
Вильфанд: в Москву вернется оттепель, на выходных потеплеет до плюс 4 градусов