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В Ростовской области расследуют гибель подростка от продуктов горения
В Ростовской области расследуют гибель подростка от продуктов горения - РИА Новости, 21.01.2025
В Ростовской области расследуют гибель подростка от продуктов горения
Следователи устанавливают обстоятельства смерти 12-летнего подростка в городе Гуково Ростовской области, погибшего, по предварительным данным, от отравления... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T22:02:00+03:00
2025-01-21T22:02:00+03:00
2025-01-21T22:02:00+03:00
россия
ростовская область
гуково
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 янв - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства смерти 12-летнего подростка в городе Гуково Ростовской области, погибшего, по предварительным данным, от отравления продуктами горения печи на твердом топливе, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "В Гуково следователи устанавливают обстоятельства смерти подростка", - говорится в сообщении. Там же уточняется, что в следственный отдел по городу Красный Сулин поступило сообщение об обнаружении "тела 12-летнего подростка без признаков жизни" в одном из домовладений, расположенных в городе Гуково. Следователь выехал на место происшествия, где осмотрел домовладение и опросил родственников. "По предварительным данным, смерть мальчика наступила от отравления окисью углерода, в результате эксплуатации печи на твердом топливе", - сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. По факту гибели подростка проводится доследственная проверка, назначены необходимые экспертизы, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250115/deti-1993794496.html
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россия, ростовская область, гуково, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Ростовская область, Гуково, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростовской области расследуют гибель подростка от продуктов горения
В ростовском Гуково расследуют гибель подростка от отравления продуктов горения