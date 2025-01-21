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Подполье сообщило об ударе по бывшей ракетной базе в Николаевской области
Подполье сообщило об ударе по бывшей ракетной базе в Николаевской области - РИА Новости, 21.01.2025
Подполье сообщило об ударе по бывшей ракетной базе в Николаевской области
Удар нанесен в Николаевской области, предположительно, по бывшей военной ракетной базе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T14:14:00+03:00
2025-01-21T14:14:00+03:00
2025-01-21T14:22:00+03:00
николаевская область
украина
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вооруженные силы рф
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Удар нанесен в Николаевской области, предположительно, по бывшей военной ракетной базе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Ночью в Первомайский район прилетало, по предварительным данным, по бывшей военной ракетной базе", - сказал Лебедев.
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николаевская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей лебедев
Николаевская область, Украина, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по бывшей ракетной базе в Николаевской области
Лебедев сообщил об ударе, предположительно, по бывшей николаевской ракетной базе