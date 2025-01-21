https://ria.ru/20250121/podpole-1994801260.html

Подполье сообщило об ударе по бывшей ракетной базе в Николаевской области

Подполье сообщило об ударе по бывшей ракетной базе в Николаевской области - РИА Новости, 21.01.2025

Подполье сообщило об ударе по бывшей ракетной базе в Николаевской области

Удар нанесен в Николаевской области, предположительно, по бывшей военной ракетной базе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T14:14:00+03:00

2025-01-21T14:14:00+03:00

2025-01-21T14:22:00+03:00

николаевская область

украина

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Удар нанесен в Николаевской области, предположительно, по бывшей военной ракетной базе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Ночью в Первомайский район прилетало, по предварительным данным, по бывшей военной ракетной базе", - сказал Лебедев.

https://ria.ru/20250121/ssha-1994707406.html

николаевская область

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2025

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николаевская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей лебедев