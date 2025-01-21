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Подполье сообщило об ударе по бывшей ракетной базе в Николаевской области - РИА Новости, 21.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 21.01.2025 (обновлено: 14:22 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/podpole-1994801260.html
Подполье сообщило об ударе по бывшей ракетной базе в Николаевской области
Подполье сообщило об ударе по бывшей ракетной базе в Николаевской области - РИА Новости, 21.01.2025
Подполье сообщило об ударе по бывшей ракетной базе в Николаевской области
Удар нанесен в Николаевской области, предположительно, по бывшей военной ракетной базе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T14:14:00+03:00
2025-01-21T14:22:00+03:00
николаевская область
украина
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Удар нанесен в Николаевской области, предположительно, по бывшей военной ракетной базе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Ночью в Первомайский район прилетало, по предварительным данным, по бывшей военной ракетной базе", - сказал Лебедев.
https://ria.ru/20250121/ssha-1994707406.html
николаевская область
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николаевская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей лебедев
Николаевская область, Украина, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по бывшей ракетной базе в Николаевской области

Лебедев сообщил об ударе, предположительно, по бывшей николаевской ракетной базе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Удар нанесен в Николаевской области, предположительно, по бывшей военной ракетной базе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Ночью в Первомайский район прилетало, по предварительным данным, по бывшей военной ракетной базе", - сказал Лебедев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Победа в последний момент: США эвакуируют Украину в Прибалтику
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСергей Лебедев
 
 
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