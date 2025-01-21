https://ria.ru/20250121/podmoskove-1994794484.html
В Подмосковье шесть человек госпитализировали после ДТП с автобусом
В Подмосковье шесть человек госпитализировали после ДТП с автобусом - РИА Новости, 21.01.2025
В Подмосковье шесть человек госпитализировали после ДТП с автобусом
Шесть человек госпитализированы после ДТП с рейсовым автобусом в подмосковном Орехово-Зуево, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:48:00+03:00
2025-01-21T13:48:00+03:00
2025-01-21T13:48:00+03:00
происшествия
орехово-зуево
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Шесть человек госпитализированы после ДТП с рейсовым автобусом в подмосковном Орехово-Зуево, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области. Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилась информация, что в Орехово-Зуевском городском округе рейсовый автобус вылетел в кювет, предположительно, из-за невнимательности водителя. "В результате дорожно-транспортного происшествия в Орехово-Зуеве пострадали шесть человек. Все они госпитализированы в больницу, подведомственную минздраву Московской области. Врачи оценивают состояние трех из них как тяжелое, двоих - как средней степени тяжести. Один был осмотрен врачами больницы и отпущен на амбулаторное лечение", - отметили в пресс-службе. По данным минздрава, врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.
https://ria.ru/20250120/cheljabinsk-1994609066.html
https://ria.ru/20250118/dtp-1994349245.html
орехово-зуево
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происшествия, орехово-зуево, московская область (подмосковье)
Происшествия, Орехово-Зуево, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье шесть человек госпитализировали после ДТП с автобусом
В Орехово-Зуево шесть человек госпитализировали после ДТП с автобусом