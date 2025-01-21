Глава Приднестровья назвал войну в регионе недопустимой
Глава Приднестровья Красносельский: война в республике недопустима
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский во вторник в ходе видеоконференции с зарубежными дипломатами заявил, что война в Приднестровье недопустима, власти республики выступают за мирное урегулирование конфликта на Днестре.
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"Война в Приднестровье недопустима. Даже этой ситуацией, которую нам создали, нас не раскачать, не спровоцировать на агрессию", - сказал Красносельский, которого цитирует его пресс-служба.
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"Приднестровье против эскалации. Приднестровье против войны, Приднестровье за мирное урегулирование конфликта на Днестре. Полное и окончательное. Мирными способами. Война в Приднестровье не допустима. Никоим образом", – подчеркнул приднестровский лидер.
С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.