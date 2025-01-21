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Глава Приднестровья назвал войну в регионе недопустимой - РИА Новости, 21.01.2025
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20:02 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/pmr-1994884967.html
Глава Приднестровья назвал войну в регионе недопустимой
Глава Приднестровья назвал войну в регионе недопустимой - РИА Новости, 21.01.2025
Глава Приднестровья назвал войну в регионе недопустимой
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский во вторник в ходе видеоконференции с зарубежными дипломатами заявил, что... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T20:02:00+03:00
2025-01-21T20:02:00+03:00
в мире
молдавия
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вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский во вторник в ходе видеоконференции с зарубежными дипломатами заявил, что война в Приднестровье недопустима, власти республики выступают за мирное урегулирование конфликта на Днестре. "Война в Приднестровье недопустима. Даже этой ситуацией, которую нам создали, нас не раскачать, не спровоцировать на агрессию", - сказал Красносельский, которого цитирует его пресс-служба. "Приднестровье против эскалации. Приднестровье против войны, Приднестровье за мирное урегулирование конфликта на Днестре. Полное и окончательное. Мирными способами. Война в Приднестровье не допустима. Никоим образом", – подчеркнул приднестровский лидер. С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250106/ekspert-1992694660.html
https://ria.ru/20250105/moldaviya-1992590287.html
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в мире, молдавия, кишинев, днестр, вадим красносельский, газпром
В мире, Молдавия, Кишинев, Днестр, Вадим Красносельский, Газпром
Глава Приднестровья назвал войну в регионе недопустимой

Глава Приднестровья Красносельский: война в республике недопустима

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский во вторник в ходе видеоконференции с зарубежными дипломатами заявил, что война в Приднестровье недопустима, власти республики выступают за мирное урегулирование конфликта на Днестре.
«
"Война в Приднестровье недопустима. Даже этой ситуацией, которую нам создали, нас не раскачать, не спровоцировать на агрессию", - сказал Красносельский, которого цитирует его пресс-служба.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Эксперт усомнился в военном обострении эскалации между ПМР и Молдавией
6 января, 22:28
«
"Приднестровье против эскалации. Приднестровье против войны, Приднестровье за мирное урегулирование конфликта на Днестре. Полное и окончательное. Мирными способами. Война в Приднестровье не допустима. Никоим образом", – подчеркнул приднестровский лидер.
С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Памятник Александру Суворову у Екатерининского парка в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
В ПМР обвинили Молдавию в попытках устроить гуманитарную катастрофу
5 января, 16:43
 
В миреМолдавияКишиневДнестрВадим КрасносельскийГазпром
 
 
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