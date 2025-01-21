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Пленный заявил, что подписал контракт с ВСУ, чтобы попасть в Россию - РИА Новости, 21.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:57 21.01.2025 (обновлено: 14:50 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/plennyy-1994746699.html
Пленный заявил, что подписал контракт с ВСУ, чтобы попасть в Россию
Пленный заявил, что подписал контракт с ВСУ, чтобы попасть в Россию - РИА Новости, 21.01.2025
Пленный заявил, что подписал контракт с ВСУ, чтобы попасть в Россию
Пленный украинский военнослужащий Дмитрий Вербицкий заявил, что подписал контракт с ВСУ, чтобы сдаться и попасть в Россию, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T09:57:00+03:00
2025-01-21T14:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумы
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Дмитрий Вербицкий заявил, что подписал контракт с ВСУ, чтобы сдаться и попасть в Россию, сообщили в Минобороны."Подписал контракт добровольно, рассчитывая так, как я и до этого планировал, мечтал, хотел в Россию попасть, — ну, думаю, тут больше шансов будет, чем если я останусь", — сказал он. По словам Вербицкого, он получил предложение подписать контракт с ВСУ после того, как попал в исправительную колонию за мародерство. После подготовки его переправили в подразделение под Сумы, а затем в Курскую область.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.В мае Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. В середине года сообщалось о создании батальона, в котором насчитывалось до 800 осужденных, а общее число пожелавших подписать контракт с ВСУ в обмен на освобождение достигало четырех тысяч.
https://ria.ru/20250120/plennyy-1994536020.html
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россия, сумы, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумы, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пленный заявил, что подписал контракт с ВСУ, чтобы попасть в Россию

Пленный Вербицкий подписал контракт с ВСУ, чтобы сдаться в плен и попасть в РФ

© Минобороны РоссииПленный украинский военнослужащий Дмитрий Вербицкий. Кадр видео
Пленный украинский военнослужащий Дмитрий Вербицкий. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Минобороны России
Пленный украинский военнослужащий Дмитрий Вербицкий. Кадр видео
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Дмитрий Вербицкий заявил, что подписал контракт с ВСУ, чтобы сдаться и попасть в Россию, сообщили в Минобороны.
"Подписал контракт добровольно, рассчитывая так, как я и до этого планировал, мечтал, хотел в Россию попасть, — ну, думаю, тут больше шансов будет, чем если я останусь", — сказал он.
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По словам Вербицкого, он получил предложение подписать контракт с ВСУ после того, как попал в исправительную колонию за мародерство. После подготовки его переправили в подразделение под Сумы, а затем в Курскую область.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
В мае Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. В середине года сообщалось о создании батальона, в котором насчитывалось до 800 осужденных, а общее число пожелавших подписать контракт с ВСУ в обмен на освобождение достигало четырех тысяч.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумыКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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