https://ria.ru/20250121/plennyy-1994746699.html

Пленный заявил, что подписал контракт с ВСУ, чтобы попасть в Россию

Пленный заявил, что подписал контракт с ВСУ, чтобы попасть в Россию - РИА Новости, 21.01.2025

Пленный заявил, что подписал контракт с ВСУ, чтобы попасть в Россию

Пленный украинский военнослужащий Дмитрий Вербицкий заявил, что подписал контракт с ВСУ, чтобы сдаться и попасть в Россию, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T09:57:00+03:00

2025-01-21T09:57:00+03:00

2025-01-21T14:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сумы

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Дмитрий Вербицкий заявил, что подписал контракт с ВСУ, чтобы сдаться и попасть в Россию, сообщили в Минобороны."Подписал контракт добровольно, рассчитывая так, как я и до этого планировал, мечтал, хотел в Россию попасть, — ну, думаю, тут больше шансов будет, чем если я останусь", — сказал он. По словам Вербицкого, он получил предложение подписать контракт с ВСУ после того, как попал в исправительную колонию за мародерство. После подготовки его переправили в подразделение под Сумы, а затем в Курскую область.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.В мае Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. В середине года сообщалось о создании батальона, в котором насчитывалось до 800 осужденных, а общее число пожелавших подписать контракт с ВСУ в обмен на освобождение достигало четырех тысяч.

https://ria.ru/20250120/plennyy-1994536020.html

https://ria.ru/20250120/norvegiya-1994540395.html

россия

сумы

курская область

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россия, сумы, курская область, вооруженные силы украины, безопасность