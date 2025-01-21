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Бирюков: в Москве в 2024 г отремонтировали 60 км барьерных ограждений - РИА Новости, 21.01.2025
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Бирюков: в Москве в 2024 г отремонтировали 60 км барьерных ограждений
Бирюков: в Москве в 2024 г отремонтировали 60 км барьерных ограждений - РИА Новости, 21.01.2025
Бирюков: в Москве в 2024 г отремонтировали 60 км барьерных ограждений
Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали в 2024 году 60 километров барьерных ограждений в Москве, поврежденных в результате наезда... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T19:56:00+03:00
2025-01-21T19:56:00+03:00
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали в 2024 году 60 километров барьерных ограждений в Москве, поврежденных в результате наезда автомобилей, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб, в 2024 году восстановили 60 километров таких конструкций. Мероприятия проводим в кратчайшие сроки, время ликвидации одного поврежденного участка составляет от 1,5 до 2 часов в зависимости от его протяженности", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что чаще всего ремонт барьерных ограждений проводился на участках кольцевых и вылетных магистралей. "В Москве используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 километров в час. Эти конструкции позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезд машины на полосу встречного движения и соответственно лобовое столкновение с другим транспортным средством", - пояснил Бирюков.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Бирюков: в Москве в 2024 г отремонтировали 60 км барьерных ограждений

Горхозяйство Москвы отремонтировало 60 км барьерных ограждений в 2024 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали в 2024 году 60 километров барьерных ограждений в Москве, поврежденных в результате наезда автомобилей, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб, в 2024 году восстановили 60 километров таких конструкций. Мероприятия проводим в кратчайшие сроки, время ликвидации одного поврежденного участка составляет от 1,5 до 2 часов в зависимости от его протяженности", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что чаще всего ремонт барьерных ограждений проводился на участках кольцевых и вылетных магистралей.
Москве используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 километров в час. Эти конструкции позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезд машины на полосу встречного движения и соответственно лобовое столкновение с другим транспортным средством", - пояснил Бирюков.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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