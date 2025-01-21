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Эксперт рассказал о последствиях заявлений Трампа о переговорах по Украине - РИА Новости, 21.01.2025
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11:51 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/peregovory-1994765754.html
Эксперт рассказал о последствиях заявлений Трампа о переговорах по Украине
Эксперт рассказал о последствиях заявлений Трампа о переговорах по Украине - РИА Новости, 21.01.2025
Эксперт рассказал о последствиях заявлений Трампа о переговорах по Украине
Заявления президента США Дональда Трампа о грядущих контактах по Украине с президентом РФ Владимиром Путиным повлекут радикальные перемены в украинской... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T11:51:00+03:00
2025-01-21T11:51:00+03:00
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россия
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нато
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о грядущих контактах по Украине с президентом РФ Владимиром Путиным повлекут радикальные перемены в украинской политике, рассказал РИА Новости доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с российским президентом Владимиром Путиным может произойти уже "очень скоро"."Своими словами он (Трамп – ред.) говорит о том, что подаст сигналы Украине о том, что нужно вступать в переговорный процесс. Все это, конечно, повлечет за собой радикальные изменения в самой украинской политической системе, потому что она не подразумевает (переговоры – ред.), согласно тем указам, которые были приняты Зеленским и предотвращающим любые переговорные действия с Россией", - полагает эксперт. Как отмечает Ярыгин, решение о начале переговоров по украинскому кризису принимается именно в Вашингтоне, а распоряжения Зеленского, запрещающие переговоры с РФ, будут изменены или просто забыты. "Украинский конфликт не входит в сферу его (Трампа - ред.) интересов, в сферу его приоритетов, которые сейчас концентрируются вокруг внутриполитической повестки и связанной с ней международной повестки в Западном полушарии", - подчеркивает он. При этом эксперт считает, что Трамп "полон решимости реформировать то, что ему досталось в качестве политического наследства" от администрации бывшего президента Джо Байдена. В связи с этим, полагает он, Трамп может "обращать вспять" запущенные ей процессы, если сочтет их деструктивными и не отвечающими интересам США. "Конфликт на Украине представляется для него (Трампа – ред.) деструктивным. Вся история с включением Украины в НАТО представляется не только не интересной, но и довольно болезненной, потому что он не верит в то, что НАТО, сама по себе организация, имеет высокую значимость для Соединенных Штатов. В какой-то момент он называл НАТО обременительной для США. Собственно, исходя из этого он и требовал от европейских членов НАТО увеличения расходов на содержание этой организации", - добавил Ярыгин. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20250121/trump-1994759770.html
https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994739704.html
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украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато, санкт-петербургский государственный университет, в мире
Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Санкт-Петербургский государственный университет, В мире
Эксперт рассказал о последствиях заявлений Трампа о переговорах по Украине

Политолог Ярыгин: слова Трампа о переговорах с Путиным изменят политику Киева

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о грядущих контактах по Украине с президентом РФ Владимиром Путиным повлекут радикальные перемены в украинской политике, рассказал РИА Новости доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.
Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с российским президентом Владимиром Путиным может произойти уже "очень скоро".
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"Своими словами он (Трамп – ред.) говорит о том, что подаст сигналы Украине о том, что нужно вступать в переговорный процесс. Все это, конечно, повлечет за собой радикальные изменения в самой украинской политической системе, потому что она не подразумевает (переговоры – ред.), согласно тем указам, которые были приняты Зеленским и предотвращающим любые переговорные действия с Россией", - полагает эксперт.
Как отмечает Ярыгин, решение о начале переговоров по украинскому кризису принимается именно в Вашингтоне, а распоряжения Зеленского, запрещающие переговоры с РФ, будут изменены или просто забыты.
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"Украинский конфликт не входит в сферу его (Трампа - ред.) интересов, в сферу его приоритетов, которые сейчас концентрируются вокруг внутриполитической повестки и связанной с ней международной повестки в Западном полушарии", - подчеркивает он.
При этом эксперт считает, что Трамп "полон решимости реформировать то, что ему досталось в качестве политического наследства" от администрации бывшего президента Джо Байдена. В связи с этим, полагает он, Трамп может "обращать вспять" запущенные ей процессы, если сочтет их деструктивными и не отвечающими интересам США.
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"Конфликт на Украине представляется для него (Трампа – ред.) деструктивным. Вся история с включением Украины в НАТО представляется не только не интересной, но и довольно болезненной, потому что он не верит в то, что НАТО, сама по себе организация, имеет высокую значимость для Соединенных Штатов. В какой-то момент он называл НАТО обременительной для США. Собственно, исходя из этого он и требовал от европейских членов НАТО увеличения расходов на содержание этой организации", - добавил Ярыгин.
В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
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