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Пенсионеры могут получить дополнительно проиндексированную пенсию в феврале - РИА Новости, 21.01.2025
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03:34 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/pensionery-1994724294.html
Пенсионеры могут получить дополнительно проиндексированную пенсию в феврале
Пенсионеры могут получить дополнительно проиндексированную пенсию в феврале - РИА Новости, 21.01.2025
Пенсионеры могут получить дополнительно проиндексированную пенсию в феврале
Пенсионеры в России могут уже в феврале получить дополнительно проиндексированную пенсию, а также компенсацию за январский период, сообщил РИА Новости депутат... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T03:34:00+03:00
2025-01-21T03:34:00+03:00
общество
россия
никита чаплин
госдума рф
единая россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пенсионеры в России могут уже в феврале получить дополнительно проиндексированную пенсию, а также компенсацию за январский период, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). Страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров с 2025 года были проиндексированы на 7,3%. Кроме того, правительство РФ может до 1 февраля 2025 года принять решение о доиндексации страховых пенсий с учетом уровня инфляции за прошлый год, показатель дополнительного повышения составит 2,22%. Инфляция в России в 2024 году составила 9,52%, сообщили ранее в Росстате. "В случае одобрения правительством дополнительного повышения пенсий до 9,5% вместо ранее запланированных 7,3%, пенсионеры уже в феврале смогут рассчитывать на увеличенные выплаты, включая компенсацию за январский период", - сказал Чаплин. По его словам, пенсия, которая составляла 16 000 рублей, возрастет до 17 520 рублей, а не до 17 168 рублей, как это было бы при январском повышении на 7,3%.
https://ria.ru/20250120/pensiya-1994531145.html
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общество, россия, никита чаплин, госдума рф, единая россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Россия, Никита Чаплин, Госдума РФ, Единая Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Пенсионеры могут получить дополнительно проиндексированную пенсию в феврале

Депутат Чаплин: пенсии в России могут быть проиндексированы уже в феврале

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка и пенсионное удостоверение
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пенсионеры в России могут уже в феврале получить дополнительно проиндексированную пенсию, а также компенсацию за январский период, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия").
Страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров с 2025 года были проиндексированы на 7,3%. Кроме того, правительство РФ может до 1 февраля 2025 года принять решение о доиндексации страховых пенсий с учетом уровня инфляции за прошлый год, показатель дополнительного повышения составит 2,22%. Инфляция в России в 2024 году составила 9,52%, сообщили ранее в Росстате.
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"В случае одобрения правительством дополнительного повышения пенсий до 9,5% вместо ранее запланированных 7,3%, пенсионеры уже в феврале смогут рассчитывать на увеличенные выплаты, включая компенсацию за январский период", - сказал Чаплин.
По его словам, пенсия, которая составляла 16 000 рублей, возрастет до 17 520 рублей, а не до 17 168 рублей, как это было бы при январском повышении на 7,3%.
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ОбществоРоссияНикита ЧаплинГосдума РФЕдиная РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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