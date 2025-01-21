https://ria.ru/20250121/pasport-1994721364.html

МВД рассказало, где можно заменить паспорт СССР

МВД рассказало, где можно заменить паспорт СССР - РИА Новости, 21.01.2025

МВД рассказало, где можно заменить паспорт СССР

Заменить уже недействительный паспорт СССР можно в любом территориальном подразделении по вопросам миграции, наличие устаревшего документа может повлиять на... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T02:47:00+03:00

2025-01-21T02:47:00+03:00

2025-01-21T02:47:00+03:00

общество

россия

ссср

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154878/44/1548784433_0:0:1779:1000_1920x0_80_0_0_7fe826db6c8a16ff33e6bd58699f3109.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Заменить уже недействительный паспорт СССР можно в любом территориальном подразделении по вопросам миграции, наличие устаревшего документа может повлиять на реализацию законных прав гражданина, в том числе различных выплат и социальных пособий, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Поэтапная замена паспорта гражданина СССР началась в 1997 году и завершилась в 2004-м. После этого действие данного документа продлевалось для некоторых категорий граждан", - говорится в материалах министерства. Ведомство напоминает, что паспорт обязаны иметь все граждане РФ, достигшие 14 лет и проживающие на территории России. Однако некоторые из них по тем или иным причинам до сих пор не заменили паспорт гражданина СССР в установленном порядке. Отмечается, что по вопросам замены документа можно обратиться в любое подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России, независимо от места жительства или пребывания. По данным министерства, в 2024 году паспорт СССР заменили более 1,5 тысячи человек. "Наличие недействительного паспорта может повлиять на реализацию законных прав гражданина, в том числе на получения налоговых вычетов и льгот, социальных выплат и пособий", - резюмирует МВД РФ.

https://ria.ru/20190920/1558879366.html

https://ria.ru/20241120/mvd-1984731313.html

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, ссср