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МВД рассказало, где можно заменить паспорт СССР - РИА Новости, 21.01.2025
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02:47 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/pasport-1994721364.html
МВД рассказало, где можно заменить паспорт СССР
МВД рассказало, где можно заменить паспорт СССР - РИА Новости, 21.01.2025
МВД рассказало, где можно заменить паспорт СССР
Заменить уже недействительный паспорт СССР можно в любом территориальном подразделении по вопросам миграции, наличие устаревшего документа может повлиять на... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T02:47:00+03:00
2025-01-21T02:47:00+03:00
общество
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Заменить уже недействительный паспорт СССР можно в любом территориальном подразделении по вопросам миграции, наличие устаревшего документа может повлиять на реализацию законных прав гражданина, в том числе различных выплат и социальных пособий, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Поэтапная замена паспорта гражданина СССР началась в 1997 году и завершилась в 2004-м. После этого действие данного документа продлевалось для некоторых категорий граждан", - говорится в материалах министерства. Ведомство напоминает, что паспорт обязаны иметь все граждане РФ, достигшие 14 лет и проживающие на территории России. Однако некоторые из них по тем или иным причинам до сих пор не заменили паспорт гражданина СССР в установленном порядке. Отмечается, что по вопросам замены документа можно обратиться в любое подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России, независимо от места жительства или пребывания. По данным министерства, в 2024 году паспорт СССР заменили более 1,5 тысячи человек. "Наличие недействительного паспорта может повлиять на реализацию законных прав гражданина, в том числе на получения налоговых вычетов и льгот, социальных выплат и пособий", - резюмирует МВД РФ.
https://ria.ru/20190920/1558879366.html
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общество, россия, ссср
Общество, Россия, СССР
МВД рассказало, где можно заменить паспорт СССР

В МВД предупредили, что россияне должны заменить недействительные паспорта СССР

© РИА Новости / Валерий МельникоПаспорт гражданина СССР
Паспорт гражданина СССР - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Валерий Мельнико
Паспорт гражданина СССР. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Заменить уже недействительный паспорт СССР можно в любом территориальном подразделении по вопросам миграции, наличие устаревшего документа может повлиять на реализацию законных прав гражданина, в том числе различных выплат и социальных пособий, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Поэтапная замена паспорта гражданина СССР началась в 1997 году и завершилась в 2004-м. После этого действие данного документа продлевалось для некоторых категорий граждан", - говорится в материалах министерства.
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Ведомство напоминает, что паспорт обязаны иметь все граждане РФ, достигшие 14 лет и проживающие на территории России. Однако некоторые из них по тем или иным причинам до сих пор не заменили паспорт гражданина СССР в установленном порядке.
Отмечается, что по вопросам замены документа можно обратиться в любое подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России, независимо от места жительства или пребывания. По данным министерства, в 2024 году паспорт СССР заменили более 1,5 тысячи человек.
"Наличие недействительного паспорта может повлиять на реализацию законных прав гражданина, в том числе на получения налоговых вычетов и льгот, социальных выплат и пособий", - резюмирует МВД РФ.
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