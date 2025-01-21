Рейтинг@Mail.ru
Панама начала аудит гонконгского оператора после заявления Трампа - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/panama-1994753624.html
Панама начала аудит гонконгского оператора после заявления Трампа
Панама начала аудит гонконгского оператора после заявления Трампа - РИА Новости, 21.01.2025
Панама начала аудит гонконгского оператора после заявления Трампа
Главное контрольное управление Панамы начало проверку в отношении базирующейся в Гонконге компании-оператора, которая управляет портами Панамского канала, в... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T10:46:00+03:00
2025-01-21T10:46:00+03:00
в мире
панама
сша
гонконг
дональд трамп
инаугурация трампа — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149224/85/1492248592_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_799978342520980ef7a725413b67fa94.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Главное контрольное управление Панамы начало проверку в отношении базирующейся в Гонконге компании-оператора, которая управляет портами Панамского канала, в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о контроле Китая над каналом, сообщает главконтроль республики и газета Financial Times. "Сегодня наши аудиторы прибыли в Panama Ports Company, чтобы начать тщательный аудит, который должен гарантировать эффективное и прозрачное использование государственных ресурсов", - говорится в сообщении Главного контрольного управления Панамы в соцсети X. Как пишет газета Financial Times, проверка проводится в отношении компании Hutchison Ports (управляющей Panama Ports Company), которая базируется в Гонконге. По данным газеты, компания управляет 53 портами в 24 странах, в том числе в Великобритании и Германии, а также контролирует порты на обоих концах Панамского канала. Аудит в отношении гонконгской компании-оператора - "кивок" администрации Панамы в сторону президента США Дональда Трампа, отмечает газета. Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что США намерены вернуть себе контроль над Панамским каналом, который, по его словам, "был передан Панаме", но теперь попал под влияние Китая. Он также обвинил Панаму в несправедливом обращении с американскими судами, включая военно-морские корабли США, отметив, что Соединенные Штаты сталкиваются с завышенными тарифами за использование канала. Панамский канал - искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Это один из важнейших транспортных водных путей международного значения.
https://ria.ru/20250120/grenlandiya-1994612112.html
https://ria.ru/20250120/panama-1994709053.html
https://ria.ru/20250120/tramp-1994672259.html
панама
сша
гонконг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149224/85/1492248592_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dc850d93b4535296bea6c7dab66a03a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, панама, сша, гонконг, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025
В мире, Панама, США, Гонконг, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025
Панама начала аудит гонконгского оператора после заявления Трампа

Панама начала аудит после заявления Трампа о контроле Китая над каналом

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкПанамский канал в окрестностях города Гамбоа
Панамский канал в окрестностях города Гамбоа - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Панамский канал в окрестностях города Гамбоа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Главное контрольное управление Панамы начало проверку в отношении базирующейся в Гонконге компании-оператора, которая управляет портами Панамского канала, в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о контроле Китая над каналом, сообщает главконтроль республики и газета Financial Times.
"Сегодня наши аудиторы прибыли в Panama Ports Company, чтобы начать тщательный аудит, который должен гарантировать эффективное и прозрачное использование государственных ресурсов", - говорится в сообщении Главного контрольного управления Панамы в соцсети X.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
20 января, 17:11
Как пишет газета Financial Times, проверка проводится в отношении компании Hutchison Ports (управляющей Panama Ports Company), которая базируется в Гонконге. По данным газеты, компания управляет 53 портами в 24 странах, в том числе в Великобритании и Германии, а также контролирует порты на обоих концах Панамского канала.
Аудит в отношении гонконгской компании-оператора - "кивок" администрации Панамы в сторону президента США Дональда Трампа, отмечает газета.
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Глава Панамы отверг претензии Трампа на Панамский канал
20 января, 22:12
Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что США намерены вернуть себе контроль над Панамским каналом, который, по его словам, "был передан Панаме", но теперь попал под влияние Китая. Он также обвинил Панаму в несправедливом обращении с американскими судами, включая военно-морские корабли США, отметив, что Соединенные Штаты сталкиваются с завышенными тарифами за использование канала.
Панамский канал - искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Это один из важнейших транспортных водных путей международного значения.
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Трамп переименует Мексиканский залив в "Залив Америки", сообщили СМИ
20 января, 17:57
 
В миреПанамаСШАГонконгДональд ТрампИнаугурация Трампа — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала