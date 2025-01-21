Панама начала аудит гонконгского оператора после заявления Трампа
Панама начала аудит после заявления Трампа о контроле Китая над каналом
Панамский канал в окрестностях города Гамбоа. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Главное контрольное управление Панамы начало проверку в отношении базирующейся в Гонконге компании-оператора, которая управляет портами Панамского канала, в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о контроле Китая над каналом, сообщает главконтроль республики и газета Financial Times.
"Сегодня наши аудиторы прибыли в Panama Ports Company, чтобы начать тщательный аудит, который должен гарантировать эффективное и прозрачное использование государственных ресурсов", - говорится в сообщении Главного контрольного управления Панамы в соцсети X.
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Как пишет газета Financial Times, проверка проводится в отношении компании Hutchison Ports (управляющей Panama Ports Company), которая базируется в Гонконге. По данным газеты, компания управляет 53 портами в 24 странах, в том числе в Великобритании и Германии, а также контролирует порты на обоих концах Панамского канала.
Аудит в отношении гонконгской компании-оператора - "кивок" администрации Панамы в сторону президента США Дональда Трампа, отмечает газета.
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Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что США намерены вернуть себе контроль над Панамским каналом, который, по его словам, "был передан Панаме", но теперь попал под влияние Китая. Он также обвинил Панаму в несправедливом обращении с американскими судами, включая военно-морские корабли США, отметив, что Соединенные Штаты сталкиваются с завышенными тарифами за использование канала.
Панамский канал - искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Это один из важнейших транспортных водных путей международного значения.