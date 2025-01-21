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Российский посол: среди освобожденных палестинцев могут быть сограждане - РИА Новости, 21.01.2025
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11:31 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/palestina-1994763040.html
Российский посол: среди освобожденных палестинцев могут быть сограждане
Российский посол: среди освобожденных палестинцев могут быть сограждане - РИА Новости, 21.01.2025
Российский посол: среди освобожденных палестинцев могут быть сограждане
Российские граждане могут быть среди освобожденных в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС палестинцев, но точных данных об этом нет, заявил посол РФ в... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T11:31:00+03:00
2025-01-21T11:31:00+03:00
в мире
израиль
катар
египет
анатолий викторов
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские граждане могут быть среди освобожденных в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС палестинцев, но точных данных об этом нет, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. "У меня таких данных нет, исключать этого нельзя, но точными данными я не располагаю", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250120/khamas-1994713846.html
https://ria.ru/20250121/gaza-1994754353.html
https://ria.ru/20250121/trufanov-1994755113.html
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в мире, израиль, катар, египет, анатолий викторов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Катар, Египет, Анатолий Викторов, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Российский посол: среди освобожденных палестинцев могут быть сограждане

Посол РФ в Израиле: среди освобожденных палестинцев могут быть сограждане

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские граждане могут быть среди освобожденных в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС палестинцев, но точных данных об этом нет, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
"У меня таких данных нет, исключать этого нельзя, но точными данными я не располагаю", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
ХАМАС назвало дату освобождения второй партии заложников
20 января, 23:42
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Последствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Россиянина, находящегося в заложниках в Газе, могут скоро освободить
Вчера, 10:51
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Исламский джихад опубликовал видеообращение россиянина Александра Труфанова из Газы - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Посол России в Израиле рассказал о состоянии заложника Труфанова
Вчера, 10:57
 
В миреИзраильКатарЕгипетАнатолий ВикторовХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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