https://ria.ru/20250121/palestina-1994763040.html

Российский посол: среди освобожденных палестинцев могут быть сограждане

Российский посол: среди освобожденных палестинцев могут быть сограждане - РИА Новости, 21.01.2025

Российский посол: среди освобожденных палестинцев могут быть сограждане

Российские граждане могут быть среди освобожденных в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС палестинцев, но точных данных об этом нет, заявил посол РФ в... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T11:31:00+03:00

2025-01-21T11:31:00+03:00

2025-01-21T11:31:00+03:00

в мире

израиль

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анатолий викторов

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские граждане могут быть среди освобожденных в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС палестинцев, но точных данных об этом нет, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. "У меня таких данных нет, исключать этого нельзя, но точными данными я не располагаю", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250120/khamas-1994713846.html

https://ria.ru/20250121/gaza-1994754353.html

https://ria.ru/20250121/trufanov-1994755113.html

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в мире, израиль, катар, египет, анатолий викторов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году