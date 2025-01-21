https://ria.ru/20250121/ovchinskiy-1994720355.html

Овчинский: в столичном СВАО в рамках реновации возвели два жилых дома

Овчинский: в столичном СВАО в рамках реновации возвели два жилых дома - РИА Новости, 21.01.2025

Овчинский: в столичном СВАО в рамках реновации возвели два жилых дома

В Лосиноостровском и Бутырском районах Москвы в рамках программы реновации завершили возведение двух новостроек общей площадью более 36 тысяч квадратных метров, РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T07:35:00+03:00

2025-01-21T07:35:00+03:00

2025-01-21T07:35:00+03:00

москва

владислав овчинский

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Лосиноостровском и Бутырском районах Москвы в рамках программы реновации завершили возведение двух новостроек общей площадью более 36 тысяч квадратных метров, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В новых жилых комплексах, которые город возвел по программе реновации на северо-востоке, суммарно предусмотрено 416 квартир. Пять из них оборудовали для маломобильных граждан. Общая площадь всех квартир достигает более 24 тысяч квадратных метров. Проходы в новостройках будут сквозными, выйти можно как во внутреннюю часть двора с детскими и спортивными площадками, так и во внешнюю с гостевой парковой для автомобилей", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Он уточнил, что в подъездах домов уже оборудовали помещения для консьержей и колясочные. Кроме того, на первых нежилых этажах будут открыты объекты социально-бытовой инфраструктуры. Придомовая территория благоустроена: смонтировано наружное освещение и камеры видеонаблюдения.Сами жилые комплексы расположены на улицах Милашенкова и Изумрудной.Сообщается, что рядом с новым домом на Милашенкова находится станция метро "Фонвизинская", школы, детские сады, медицинский колледж, частные медицинские клиники, магазины и салоны красоты, а рядом с жилым комлпексом на Изумрудной - учебные учреждения, аптеки, катки, поликлиника и врачебно-физкультурный диспансер.Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил о включении в программу реновации девяти новых площадок в пяти районах города.

https://ria.ru/20250117/ovchinskiy-1994058794.html

https://ria.ru/20250120/ovchinskiy-1994571737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы