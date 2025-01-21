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Овчинский: в столичном СВАО в рамках реновации возвели два жилых дома - РИА Новости, 21.01.2025
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07:35 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/ovchinskiy-1994720355.html
Овчинский: в столичном СВАО в рамках реновации возвели два жилых дома
Овчинский: в столичном СВАО в рамках реновации возвели два жилых дома - РИА Новости, 21.01.2025
Овчинский: в столичном СВАО в рамках реновации возвели два жилых дома
В Лосиноостровском и Бутырском районах Москвы в рамках программы реновации завершили возведение двух новостроек общей площадью более 36 тысяч квадратных метров, РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T07:35:00+03:00
2025-01-21T07:35:00+03:00
москва
владислав овчинский
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Лосиноостровском и Бутырском районах Москвы в рамках программы реновации завершили возведение двух новостроек общей площадью более 36 тысяч квадратных метров, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В новых жилых комплексах, которые город возвел по программе реновации на северо-востоке, суммарно предусмотрено 416 квартир. Пять из них оборудовали для маломобильных граждан. Общая площадь всех квартир достигает более 24 тысяч квадратных метров. Проходы в новостройках будут сквозными, выйти можно как во внутреннюю часть двора с детскими и спортивными площадками, так и во внешнюю с гостевой парковой для автомобилей", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Он уточнил, что в подъездах домов уже оборудовали помещения для консьержей и колясочные. Кроме того, на первых нежилых этажах будут открыты объекты социально-бытовой инфраструктуры. Придомовая территория благоустроена: смонтировано наружное освещение и камеры видеонаблюдения.Сами жилые комплексы расположены на улицах Милашенкова и Изумрудной.Сообщается, что рядом с новым домом на Милашенкова находится станция метро "Фонвизинская", школы, детские сады, медицинский колледж, частные медицинские клиники, магазины и салоны красоты, а рядом с жилым комлпексом на Изумрудной - учебные учреждения, аптеки, катки, поликлиника и врачебно-физкультурный диспансер.Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил о включении в программу реновации девяти новых площадок в пяти районах города.
https://ria.ru/20250117/ovchinskiy-1994058794.html
https://ria.ru/20250120/ovchinskiy-1994571737.html
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москва, владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в столичном СВАО в рамках реновации возвели два жилых дома

Овчинский: два дома построили в московском СВАО в рамках реновации

Министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Лосиноостровском и Бутырском районах Москвы в рамках программы реновации завершили возведение двух новостроек общей площадью более 36 тысяч квадратных метров, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В новых жилых комплексах, которые город возвел по программе реновации на северо-востоке, суммарно предусмотрено 416 квартир. Пять из них оборудовали для маломобильных граждан. Общая площадь всех квартир достигает более 24 тысяч квадратных метров. Проходы в новостройках будут сквозными, выйти можно как во внутреннюю часть двора с детскими и спортивными площадками, так и во внешнюю с гостевой парковой для автомобилей", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Овчинский: на севере-западе Москвы подобрали семь площадок для реновации
17 января, 11:15
Он уточнил, что в подъездах домов уже оборудовали помещения для консьержей и колясочные. Кроме того, на первых нежилых этажах будут открыты объекты социально-бытовой инфраструктуры. Придомовая территория благоустроена: смонтировано наружное освещение и камеры видеонаблюдения.
Сами жилые комплексы расположены на улицах Милашенкова и Изумрудной.
Сообщается, что рядом с новым домом на Милашенкова находится станция метро "Фонвизинская", школы, детские сады, медицинский колледж, частные медицинские клиники, магазины и салоны красоты, а рядом с жилым комлпексом на Изумрудной - учебные учреждения, аптеки, катки, поликлиника и врачебно-физкультурный диспансер.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил о включении в программу реновации девяти новых площадок в пяти районах города.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Овчинский: еще одну площадку подобрали для реновации на западе Москвы
Вчера, 11:09
 
МоскваВладислав ОвчинскийСергей СобянинГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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