Рейтинг@Mail.ru
Предприниматели Приангарья получили 711,5 млн рублей на создание отелей - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
15:42 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/oteli-1994826941.html
Предприниматели Приангарья получили 711,5 млн рублей на создание отелей
Предприниматели Приангарья получили 711,5 млн рублей на создание отелей - РИА Новости, 21.01.2025
Предприниматели Приангарья получили 711,5 млн рублей на создание отелей
Предприниматели Иркутской области с 2022 года получили 711,5 миллиона рублей субсидий на создание модульных отелей, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:42:00+03:00
2025-01-21T15:42:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
иркутская область
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148230/01/1482300186_0:108:3258:1941_1920x0_80_0_0_3568419b37e0376987cc223ce581afb8.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Предприниматели Иркутской области с 2022 года получили 711,5 миллиона рублей субсидий на создание модульных отелей, сообщает пресс-служба правительства региона. По словам руководителя Агентства по туризму региона Евгении Найденовой, эта мера поддержки направлена на развитие туристической инфраструктуры и поддержку предпринимателей, которые вносят вклад в развитие туротрасли. Она отметила, что Иркутская область участвует в конкурсе Минэкономразвития на предоставление субсидий с 2022 года. Поддержку за это время получили 22 предпринимателя на сумму 711,5 миллиона рублей. В этом году Агентство по туризму Иркутской области до 17 февраля проводит отбор заявок от предпринимателей на предоставление субсидий на создание модульных отелей на период 2025-2027 годов. Конкурс проводит Минэкономразвития РФ в рамках госпрограммы "Развитие туризма" и нацпроекта "Туризм и гостеприимство". В нем могут участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы на территории региона. Размер субсидии не может превышать 1,5 миллиона рублей на один гостиничный номер, и не может составлять более 50% от общей стоимости инвестпроекта.
https://ria.ru/20250121/chislo-1994813483.html
иркутская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148230/01/1482300186_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_2be6c84d3962f040dfdb18bf7afc0e65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , иркутская область, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Иркутская область, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Предприниматели Приангарья получили 711,5 млн рублей на создание отелей

Предприниматели Приангарья с 2022 г получили 711,5 млн рублей на создание отелей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание администрации Иркутской области
Здание администрации Иркутской области - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Здание администрации Иркутской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Предприниматели Иркутской области с 2022 года получили 711,5 миллиона рублей субсидий на создание модульных отелей, сообщает пресс-служба правительства региона.
По словам руководителя Агентства по туризму региона Евгении Найденовой, эта мера поддержки направлена на развитие туристической инфраструктуры и поддержку предпринимателей, которые вносят вклад в развитие туротрасли.
Она отметила, что Иркутская область участвует в конкурсе Минэкономразвития на предоставление субсидий с 2022 года. Поддержку за это время получили 22 предпринимателя на сумму 711,5 миллиона рублей.
В этом году Агентство по туризму Иркутской области до 17 февраля проводит отбор заявок от предпринимателей на предоставление субсидий на создание модульных отелей на период 2025-2027 годов. Конкурс проводит Минэкономразвития РФ в рамках госпрограммы "Развитие туризма" и нацпроекта "Туризм и гостеприимство". В нем могут участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы на территории региона. Размер субсидии не может превышать 1,5 миллиона рублей на один гостиничный номер, и не может составлять более 50% от общей стоимости инвестпроекта.
Мужчина во время работы в мастерской - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Число самозанятых Хабаровского края выросло в 15 раз за пять лет
Вчера, 15:05
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаИркутская областьРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала