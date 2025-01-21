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Предприниматели Приангарья получили 711,5 млн рублей на создание отелей

Предприниматели Приангарья получили 711,5 млн рублей на создание отелей - РИА Новости, 21.01.2025

Предприниматели Приангарья получили 711,5 млн рублей на создание отелей

Предприниматели Иркутской области с 2022 года получили 711,5 миллиона рублей субсидий на создание модульных отелей, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T15:42:00+03:00

2025-01-21T15:42:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Предприниматели Иркутской области с 2022 года получили 711,5 миллиона рублей субсидий на создание модульных отелей, сообщает пресс-служба правительства региона. По словам руководителя Агентства по туризму региона Евгении Найденовой, эта мера поддержки направлена на развитие туристической инфраструктуры и поддержку предпринимателей, которые вносят вклад в развитие туротрасли. Она отметила, что Иркутская область участвует в конкурсе Минэкономразвития на предоставление субсидий с 2022 года. Поддержку за это время получили 22 предпринимателя на сумму 711,5 миллиона рублей. В этом году Агентство по туризму Иркутской области до 17 февраля проводит отбор заявок от предпринимателей на предоставление субсидий на создание модульных отелей на период 2025-2027 годов. Конкурс проводит Минэкономразвития РФ в рамках госпрограммы "Развитие туризма" и нацпроекта "Туризм и гостеприимство". В нем могут участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы на территории региона. Размер субсидии не может превышать 1,5 миллиона рублей на один гостиничный номер, и не может составлять более 50% от общей стоимости инвестпроекта.

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , иркутская область, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)