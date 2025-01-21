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Заболеваемость ОРВИ в России выросла за неделю на 30 процентов - РИА Новости, 21.01.2025
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10:06 21.01.2025 (обновлено: 11:44 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/orvi-1994747606.html
Заболеваемость ОРВИ в России выросла за неделю на 30 процентов
Заболеваемость ОРВИ в России выросла за неделю на 30 процентов - РИА Новости, 21.01.2025
Заболеваемость ОРВИ в России выросла за неделю на 30 процентов
Число заболевших ОРВИ россиян за неделю увеличилось почти на треть, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T10:06:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Число заболевших ОРВИ россиян за неделю увеличилось почти на треть, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "За третью неделю 2025 года в России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 29,1 процента по сравнению с прошлой неделей — зарегистрировано 572,9 тысячи случаев", — говорится в публикации. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 49 регионах, причем в 27 количество госпитализированных увеличилось на 30 и более процентов по сравнению с предыдущей неделей. Кроме того, число случаев COVID-19 за неделю составило 9,6 тысячи — это на 2,8 процента выше, чем неделей ранее.По данным Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, рост заболеваемости наблюдался в 55 регионах, в 22 из них он был выше среднего по стране.За неделю в больницы попали 1120 человек с COVID-19 — рост на 4,9 процента. Увеличение числа госпитализаций зарегистрировали в 42 регионах, в 24 он превышал среднероссийский показатель. Выздоровели за неделю 11 354 человека — на 20,4 процента меньше, чем неделей ранее. Умерли за это время 43 человека.
https://ria.ru/20241227/mandariny-1915165218.html
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Заболеваемость ОРВИ в России выросла за неделю на 30 процентов

Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ выросла за неделю почти на 30 процентов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШприц
Шприц - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Число заболевших ОРВИ россиян за неделю увеличилось почти на треть, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
"За третью неделю 2025 года в России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 29,1 процента по сравнению с прошлой неделей — зарегистрировано 572,9 тысячи случаев", — говорится в публикации.
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Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 49 регионах, причем в 27 количество госпитализированных увеличилось на 30 и более процентов по сравнению с предыдущей неделей.
Кроме того, число случаев COVID-19 за неделю составило 9,6 тысячи — это на 2,8 процента выше, чем неделей ранее.
По данным Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, рост заболеваемости наблюдался в 55 регионах, в 22 из них он был выше среднего по стране.
За неделю в больницы попали 1120 человек с COVID-19 — рост на 4,9 процента. Увеличение числа госпитализаций зарегистрировали в 42 регионах, в 24 он превышал среднероссийский показатель. Выздоровели за неделю 11 354 человека — на 20,4 процента меньше, чем неделей ранее. Умерли за это время 43 человека.
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