https://ria.ru/20250121/opros-1994793651.html

Хинштейн запустил опрос на тему выезда курских чиновников за рубеж

Хинштейн запустил опрос на тему выезда курских чиновников за рубеж - РИА Новости, 21.01.2025

Хинштейн запустил опрос на тему выезда курских чиновников за рубеж

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн запустил онлайн-опрос в своем Telegram-канале на тему выезда местных чиновников за границу. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T13:45:00+03:00

2025-01-21T13:45:00+03:00

2025-01-21T13:45:00+03:00

общество

курская область

александр хинштейн

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КУРСК, 21 янв - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн запустил онлайн-опрос в своем Telegram-канале на тему выезда местных чиновников за границу. Ранее он раскритиковал регионального министра по охране объектов культурного наследия Ирину Мусьял за то, что она уехала в отпуск за границу и пропустила заседание правительства. "В этой связи хочу узнать мнение курян (и не только): Поддерживаете ли вы мою позицию, что в сегодняшних условиях курские чиновники не могут бесконтрольно выезжать за рубеж и обязаны, как минимум, уведомлять об этом работодателя?" - написал Хинштейн. Он предложил ответить на вопрос: "Обязаны ли курские чиновники уведомлять о своём выезде за рубеж?" Предлагается три варианта ответа: "Да", "Нет", "Все равно". Спустя час после публикации проголосовали уже более 21 тысячи человек. Мусьял в свою очередь после скандала ограничила доступ к написанию комментариев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20250113/khinshteyn-1993483885.html

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общество, курская область, александр хинштейн