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Хинштейн запустил опрос на тему выезда курских чиновников за рубеж - РИА Новости, 21.01.2025
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13:45 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/opros-1994793651.html
Хинштейн запустил опрос на тему выезда курских чиновников за рубеж
Хинштейн запустил опрос на тему выезда курских чиновников за рубеж - РИА Новости, 21.01.2025
Хинштейн запустил опрос на тему выезда курских чиновников за рубеж
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн запустил онлайн-опрос в своем Telegram-канале на тему выезда местных чиновников за границу. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:45:00+03:00
2025-01-21T13:45:00+03:00
общество
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 21 янв - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн запустил онлайн-опрос в своем Telegram-канале на тему выезда местных чиновников за границу. Ранее он раскритиковал регионального министра по охране объектов культурного наследия Ирину Мусьял за то, что она уехала в отпуск за границу и пропустила заседание правительства. "В этой связи хочу узнать мнение курян (и не только): Поддерживаете ли вы мою позицию, что в сегодняшних условиях курские чиновники не могут бесконтрольно выезжать за рубеж и обязаны, как минимум, уведомлять об этом работодателя?" - написал Хинштейн. Он предложил ответить на вопрос: "Обязаны ли курские чиновники уведомлять о своём выезде за рубеж?" Предлагается три варианта ответа: "Да", "Нет", "Все равно". Спустя час после публикации проголосовали уже более 21 тысячи человек. Мусьял в свою очередь после скандала ограничила доступ к написанию комментариев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20250113/khinshteyn-1993483885.html
https://ria.ru/20250118/khinshteyn-1994397067.html
курская область
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общество, курская область, александр хинштейн
Общество, Курская область, Александр Хинштейн
Хинштейн запустил опрос на тему выезда курских чиновников за рубеж

Хинштейн запустил онлайн-опрос на тему выезда курских чиновников за границу

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 21 янв - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн запустил онлайн-опрос в своем Telegram-канале на тему выезда местных чиновников за границу.
Ранее он раскритиковал регионального министра по охране объектов культурного наследия Ирину Мусьял за то, что она уехала в отпуск за границу и пропустила заседание правительства.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Хинштейн призвал курских чиновников не удалять комментарии в соцсетях
13 января, 15:32
"В этой связи хочу узнать мнение курян (и не только): Поддерживаете ли вы мою позицию, что в сегодняшних условиях курские чиновники не могут бесконтрольно выезжать за рубеж и обязаны, как минимум, уведомлять об этом работодателя?" - написал Хинштейн.
Он предложил ответить на вопрос: "Обязаны ли курские чиновники уведомлять о своём выезде за рубеж?" Предлагается три варианта ответа: "Да", "Нет", "Все равно". Спустя час после публикации проголосовали уже более 21 тысячи человек.
Мусьял в свою очередь после скандала ограничила доступ к написанию комментариев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Хинштейн заявил в правоохранительные органы о нескольких чиновниках
18 января, 19:03
 
ОбществоКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
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