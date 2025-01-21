https://ria.ru/20250121/oon-1994886376.html

В США заявили о намерении бороться с наличием права вето у России и Китая

В США заявили о намерении бороться с наличием права вето у России и Китая - РИА Новости, 21.01.2025

В США заявили о намерении бороться с наличием права вето у России и Китая

Кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Элиз Стефаник пообещала бороться с наличием у России и Китая права вето в Совбезе в случае своего... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T20:27:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Элиз Стефаник пообещала бороться с наличием у России и Китая права вето в Совбезе в случае своего утверждения в должности."Это вызов, с которым, если буду утверждена постпредом, мы будем сталкиваться каждый день, имея (право - ред.) вето у Китая и России в "Постоянной пятерке" (Совбеза - ред.). Это тот вызов, с которым нам предстоит продолжать бороться", - сообщила она на слушаниях в сенате.Кроме того, Стефаник признала тревожным наличие в Совбезе членов ООН, которые не разделяют общих интересов Вашингтона, имея при этом право вето, согласившись с утверждением американских сенаторов."Важно говорить открыто и отстаивать американские ценности, а также быть голосом Соединенных Штатов Америки в Совете Безопасности, но это является вызовом", - добавила она.

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