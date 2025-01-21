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Кандидат в постпреды США в ООН рассказала о планах по Украине - РИА Новости, 21.01.2025
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19:07 21.01.2025 (обновлено: 19:10 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/oon-1994878885.html
Кандидат в постпреды США в ООН рассказала о планах по Украине
Кандидат в постпреды США в ООН рассказала о планах по Украине - РИА Новости, 21.01.2025
Кандидат в постпреды США в ООН рассказала о планах по Украине
Кандидат на должность постпреда США при ООН Элиз Стефаник пообещала в случае утверждения в должности работать над урегулированием конфликта на Украине в рамках... РИА Новости, 21.01.2025
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Кандидат на должность постпреда США при ООН Элиз Стефаник пообещала в случае утверждения в должности работать над урегулированием конфликта на Украине в рамках подхода американского президента Дональда Трампа по продвижению "мира через силу"."Будет важно поддержать подход президента Трампа и его специального посланника к решению этой проблемы и ее урегулированию. Я буду работать с Советом национальной безопасности и моими коллегами в кабинете министров, которые заседают в органах национальной безопасности, чтобы использовать эту должность в Организации Объединенных Наций для поддержки его стратегии", - сообщила она на слушаниях в сенате.Стефаник добавила, что привержена подходу Трампа по продвижению "мира через силу", в том числе в вопросе урегулирования конфликта на Украине, и подчеркнула, что в стенах ООН намерена на работать над "долгосрочным сдерживанием России".
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в мире, сша, оон, украина, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, ООН, Украина, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Кандидат в постпреды США в ООН рассказала о планах по Украине

Стефаник заявила об урегулировании на Украине с помощью подхода "мир через силу"

© AP Photo / Alex BrandonЭлиз Стефаник
Элиз Стефаник - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Элиз Стефаник. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Кандидат на должность постпреда США при ООН Элиз Стефаник пообещала в случае утверждения в должности работать над урегулированием конфликта на Украине в рамках подхода американского президента Дональда Трампа по продвижению "мира через силу".
"Будет важно поддержать подход президента Трампа и его специального посланника к решению этой проблемы и ее урегулированию. Я буду работать с Советом национальной безопасности и моими коллегами в кабинете министров, которые заседают в органах национальной безопасности, чтобы использовать эту должность в Организации Объединенных Наций для поддержки его стратегии", - сообщила она на слушаниях в сенате.
Стефаник добавила, что привержена подходу Трампа по продвижению "мира через силу", в том числе в вопросе урегулирования конфликта на Украине, и подчеркнула, что в стенах ООН намерена на работать над "долгосрочным сдерживанием России".
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