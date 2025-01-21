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ВСУ нанесли около 40 ударов из артиллерии по левобережью Днепра за сутки
ВСУ нанесли около 40 ударов из артиллерии по левобережью Днепра за сутки - РИА Новости, 21.01.2025
ВСУ нанесли около 40 ударов из артиллерии по левобережью Днепра за сутки
Украинская армия за сутки нанесла 38 артиллерийских ударов по левому берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись девять населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T09:37:00+03:00
2025-01-21T09:37:00+03:00
2025-01-21T09:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 21 янв — РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 38 артиллерийских ударов по левому берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись девять населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. Еще 17 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за сутки под огонь попали девять населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Бехтеры, Любимовка, Таврийск, Казачьи Лагеря, Алешки, Саги, Новая Каховка, Пролетарка, Песчановка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли около 40 ударов из артиллерии по левобережью Днепра за сутки
ВСУ нанесли 38 артударов по населенным пунктам на левом берегу Днепра за сутки