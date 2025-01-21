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ВСУ нанесли около 40 ударов из артиллерии по левобережью Днепра за сутки

ВСУ нанесли около 40 ударов из артиллерии по левобережью Днепра за сутки - РИА Новости, 21.01.2025

ВСУ нанесли около 40 ударов из артиллерии по левобережью Днепра за сутки

Украинская армия за сутки нанесла 38 артиллерийских ударов по левому берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись девять населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T09:37:00+03:00

2025-01-21T09:37:00+03:00

2025-01-21T09:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

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херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 21 янв — РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 38 артиллерийских ударов по левому берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись девять населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. Еще 17 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за сутки под огонь попали девять населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Бехтеры, Любимовка, Таврийск, Казачьи Лагеря, Алешки, Саги, Новая Каховка, Пролетарка, Песчановка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины