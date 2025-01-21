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От обстрелов ВСУ за неделю пострадали более 50 мирных жителей России - РИА Новости, 21.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:13 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/obstrely-1994734209.html
От обстрелов ВСУ за неделю пострадали более 50 мирных жителей России
От обстрелов ВСУ за неделю пострадали более 50 мирных жителей России - РИА Новости, 21.01.2025
От обстрелов ВСУ за неделю пострадали более 50 мирных жителей России
При обстрелах ВСУ за минувшую неделю был ранен 51 мирный житель РФ, четыре человека погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T07:13:00+03:00
2025-01-21T07:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
херсонская область
родион мирошник
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. При обстрелах ВСУ за минувшую неделю был ранен 51 мирный житель РФ, четыре человека погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 55 мирных жителей: ранены 51 человек, в том числе один несовершеннолетний, погибли четыре человека", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости. Мирошник отметил, что информация о количестве пострадавших неокончательная и будет дополняться по мере поступления данных. Так, в статистику не вошли погибшие мирные жители, найденные российскими военными в Русском Поречном, так как она будет корректироваться после детального установления всех обстоятельств гибели гражданских. Он подчеркнул, что всего по мирным целям на российских территориях за неделю киевский режим выпустил не менее 1682 боеприпасов. Посол напомнил, что подавляющая часть применяемых вооружений - западного производства. Наибольшему числу ударов со стороны ВСУ на российской территории подверглись гражданские объекты на территории ДНР, Белгородской, Брянской и Херсонской областей, добавил Мирошник.
https://ria.ru/20250121/ataka-1994724554.html
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донецкая народная республика, херсонская область , родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
От обстрелов ВСУ за неделю пострадали более 50 мирных жителей России

Мирошник: при обстрелах ВСУ за неделю пострадали 55 мирных жителей

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. При обстрелах ВСУ за минувшую неделю был ранен 51 мирный житель РФ, четыре человека погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 55 мирных жителей: ранены 51 человек, в том числе один несовершеннолетний, погибли четыре человека", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
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Мирошник отметил, что информация о количестве пострадавших неокончательная и будет дополняться по мере поступления данных. Так, в статистику не вошли погибшие мирные жители, найденные российскими военными в Русском Поречном, так как она будет корректироваться после детального установления всех обстоятельств гибели гражданских.
Он подчеркнул, что всего по мирным целям на российских территориях за неделю киевский режим выпустил не менее 1682 боеприпасов. Посол напомнил, что подавляющая часть применяемых вооружений - западного производства.
Наибольшему числу ударов со стороны ВСУ на российской территории подверглись гражданские объекты на территории ДНР, Белгородской, Брянской и Херсонской областей, добавил Мирошник.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьРодион МирошникВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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