https://ria.ru/20250121/obstrel-1994837281.html

В селе Бехтеры обезвредили взрывоопасные предметы после обстрела ВСУ

В селе Бехтеры обезвредили взрывоопасные предметы после обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.01.2025

В селе Бехтеры обезвредили взрывоопасные предметы после обстрела ВСУ

Работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов после ракетного удара ВСУ по селу Бехтеры в Херсонской области завершены, сообщил губернатор Владимир Сальдо в... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T16:27:00+03:00

2025-01-21T16:27:00+03:00

2025-01-21T16:45:00+03:00

вооруженные силы украины

херсонская область

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов после ракетного удара ВСУ по селу Бехтеры в Херсонской области завершены, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что утром 20 января ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Бехтеры, два прилета пришлись на территорию рядом со школой. В результате пострадали более 20 человек, два жителя села погибли. Удар был нанесен двумя ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS."Работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов завершены", - написал Сальдо.По его словам, всего при обстреле пострадали 27 человек, в том числе четверо детей в возрасте от 7 до 17 лет.

https://ria.ru/20250121/bekhtery-1994748455.html

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вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо, безопасность, происшествия