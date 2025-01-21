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В селе Бехтеры обезвредили взрывоопасные предметы после обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:27 21.01.2025 (обновлено: 16:45 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/obstrel-1994837281.html
В селе Бехтеры обезвредили взрывоопасные предметы после обстрела ВСУ
В селе Бехтеры обезвредили взрывоопасные предметы после обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.01.2025
В селе Бехтеры обезвредили взрывоопасные предметы после обстрела ВСУ
Работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов после ракетного удара ВСУ по селу Бехтеры в Херсонской области завершены, сообщил губернатор Владимир Сальдо в... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T16:27:00+03:00
2025-01-21T16:45:00+03:00
вооруженные силы украины
херсонская область
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
безопасность
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов после ракетного удара ВСУ по селу Бехтеры в Херсонской области завершены, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что утром 20 января ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Бехтеры, два прилета пришлись на территорию рядом со школой. В результате пострадали более 20 человек, два жителя села погибли. Удар был нанесен двумя ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS."Работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов завершены", - написал Сальдо.По его словам, всего при обстреле пострадали 27 человек, в том числе четверо детей в возрасте от 7 до 17 лет.
https://ria.ru/20250121/bekhtery-1994748455.html
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вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо, безопасность, происшествия
Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Безопасность, Происшествия
В селе Бехтеры обезвредили взрывоопасные предметы после обстрела ВСУ

Сальдо: в херсонских Бехтерах завершили обезвреживать ВОП после обстрела ВСУ

© РИА НовостиФрагмент боеприпаса после удара ВСУ по селу Бехтеры Херсонской области
Фрагмент боеприпаса после удара ВСУ по селу Бехтеры Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости
Фрагмент боеприпаса после удара ВСУ по селу Бехтеры Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов после ракетного удара ВСУ по селу Бехтеры в Херсонской области завершены, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что утром 20 января ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Бехтеры, два прилета пришлись на территорию рядом со школой. В результате пострадали более 20 человек, два жителя села погибли. Удар был нанесен двумя ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
"Работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов завершены", - написал Сальдо.
По его словам, всего при обстреле пострадали 27 человек, в том числе четверо детей в возрасте от 7 до 17 лет.
Последствия удара ВСУ в селе Бехтеры Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская областьВладимир СальдоБезопасностьПроисшествия
 
 
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