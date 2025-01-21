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"У нас рухнет фронт". Что начала российская армия в зоне СВО - РИА Новости, 21.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 21.01.2025 (обновлено: 08:01 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/obstanovka-1994658717.html
"У нас рухнет фронт". Что начала российская армия в зоне СВО
"У нас рухнет фронт". Что начала российская армия в зоне СВО - РИА Новости, 21.01.2025
"У нас рухнет фронт". Что начала российская армия в зоне СВО
Зимняя кампания идет полным ходом. Российские войска сохраняют инициативу и продвигаются вперед на всех ключевых направлениях. ВСУ пытаются атаковать и... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T08:00:00+03:00
2025-01-21T08:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
покровск
константиновка
курахово
дональд трамп
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Зимняя кампания идет полным ходом. Российские войска сохраняют инициативу и продвигаются вперед на всех ключевых направлениях. ВСУ пытаются атаковать и контратаковать только в Курской области, на других участках они в глухой обороне. Сказывается нехватка личного состава: в Киеве пока не решились снизить призывной возраст до 18 лет. О том, что происходит на фронте, — в материале РИА Новости.Последний оплот на юге ДонбассаНаиболее ожесточенные бои по-прежнему в бывшей Донецкой области. После освобождения Курахово (довоенное население — 18 тысяч) противник лишился последнего города на Южнодонецком направлении. Единственный населенный пункт, который остался здесь под Киевом, — Великая Новоселка на границе с Запорожской областью. Этот поселок городского типа сейчас берут в кольцо, чтобы принудить гарнизон к капитуляции. Российская армия на прошлой неделе взяла под контроль Времевку в километре юго-западнее, лишив противника возможности перебрасывать сюда подкрепления и боеприпасы. Одновременно к Великой Новоселке продвигаются с севера — от Нового Комара, с востока — от Шахтерского и Золотой Нивы, юга — от Сторожевого и Благодатного.К западу от Курахово группировка "Юг" штурмует Дачное, от Сухих Ялов наступает на Улаклы и Константинополь. Задача — выйти на административные границы с Запорожской областью и, возможно, ее пересечь, чтобы ударить в тыл ВСУ под Гуляйполем и Ореховом. Впрочем, после освобождения Курахово часть сил группировки перебросили на Покровское направление.Покровск (Красноармейск, довоенное население — 60 тысяч), как и соседний Мирноград, а ранее Угледар и Курахово, зажимают в клещи, отсекая от снабжения и подкреплений. Западнее группировка "Центр" ведет бои за села Котлино и Удачное. Отсюда до административной границы с Днепропетровской областью менее пяти километров. Также российские войска заняли Воздвиженку в 25 километрах к востоку от Покровска и паре километров от трассы на Константиновку.Путь на КонстантиновкуВ агломерации Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск сосредоточены тыловая инфраструктура, пункты постоянной дислокации и штабы ВСУ.Константиновка должна стать следующей целью российских подразделений, штурмующих Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. В Торецке противника выбили из центральных районов. На прошлой неделе удалось занять террикон на северо-западном выезде из города. Сейчас ВСУ сохраняют частичный контроль лишь над территорией шахты "Торецкая". Когда их оттуда вытеснят, 70-тысячный город будет полностью освобожден. От Торецка до Константиновки — 15 километров по прямой.Провалившаяся попытка контрудара противника в Часовом Яре сожгла немало резервов ВСУ. Огнеупорный завод, где у них был главный опорный пункт в городе, под контролем российских войск. Оборона врага здесь носит очаговый характер.Встречные боиЕсть подвижки и на Купянском направлении. Несколько дней назад Минобороны отчиталось об освобождении села Надия в Сватовском районе Луганской области. Это на западном берегу реки Жеребец, в 17 километрах западнее Сватово и в 22 — восточнее Боровой, очень важной для логистики ВСУ. Севернее Купянска расширяется российский плацдарм за рекой Оскол. Подразделения "Запада" закрепились в поселке Двуречная. Кроме того, в конце минувшей недели передовые части заняли село Новоегоровка в нескольких километрах к югу от Надии. Армия подтягивает фланги для дальнейшего наступления на запад.В Курской области продолжаются встречные бои. Группировка "Север" сообщает о выходе на подступы к хутору Никольский (12 километров севернее Суджи) и деревне Куриловка (пять километров южнее города). ВСУ сконцентрировали основные силы на обороне самой Суджи и ее пригорода Мартыновки. Тактическая авиация, ракетные войска и операторы дронов наносят удары по приграничным районам Сумской и Харьковской областей Украины, где противник держит под парами несколько бригад. Попытка ВСУ расширить плацдарм в Курской области за счет наступления на Большое Солдатское и хутор Бердин в первых числах января закончилась провалом. Новые рейды враг с тех пор не проводил.Очевидно, Киев надеялся продемонстрировать Вашингтону хоть какие-то успехи на поле боя до инаугурации Дональда Трампа. Но не получилось даже "медийной перемоги" — заскочить в российское село, сфотографироваться с флагом и убежать. Захват единственного города — пятитысячной Суджи — явно не то, на что рассчитывали киевские власти. К другим крупным населенным пунктам, а также Курчатовской АЭС, противника не пустили. Зеленский, утверждавший, что вторжение в Курскую область — гениальная стратегическая операция, уже не может просто так отвести оттуда войска. Для Москвы же сложившаяся ситуация выгодна: сжигая там резервы, противник оголяет позиции на других участках фронта.
https://ria.ru/20250120/vsu-1994658428.html
покровск
константиновка
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, покровск, константиновка, курахово, дональд трамп, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Покровск, Константиновка, Курахово, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
"У нас рухнет фронт". Что начала российская армия в зоне СВО

Российская армия готовится освободить Торецк, Часов Яр и Великую Новоселку

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС России
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Зимняя кампания идет полным ходом. Российские войска сохраняют инициативу и продвигаются вперед на всех ключевых направлениях. ВСУ пытаются атаковать и контратаковать только в Курской области, на других участках они в глухой обороне. Сказывается нехватка личного состава: в Киеве пока не решились снизить призывной возраст до 18 лет. О том, что происходит на фронте, — в материале РИА Новости.

Последний оплот на юге Донбасса

Наиболее ожесточенные бои по-прежнему в бывшей Донецкой области. После освобождения Курахово (довоенное население — 18 тысяч) противник лишился последнего города на Южнодонецком направлении. Единственный населенный пункт, который остался здесь под Киевом, — Великая Новоселка на границе с Запорожской областью. Этот поселок городского типа сейчас берут в кольцо, чтобы принудить гарнизон к капитуляции. Российская армия на прошлой неделе взяла под контроль Времевку в километре юго-западнее, лишив противника возможности перебрасывать сюда подкрепления и боеприпасы. Одновременно к Великой Новоселке продвигаются с севера — от Нового Комара, с востока — от Шахтерского и Золотой Нивы, юга — от Сторожевого и Благодатного.
© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные в Харьковской области
К западу от Курахово группировка "Юг" штурмует Дачное, от Сухих Ялов наступает на Улаклы и Константинополь. Задача — выйти на административные границы с Запорожской областью и, возможно, ее пересечь, чтобы ударить в тыл ВСУ под Гуляйполем и Ореховом. Впрочем, после освобождения Курахово часть сил группировки перебросили на Покровское направление.
Покровск (Красноармейск, довоенное население — 60 тысяч), как и соседний Мирноград, а ранее Угледар и Курахово, зажимают в клещи, отсекая от снабжения и подкреплений. Западнее группировка "Центр" ведет бои за села Котлино и Удачное. Отсюда до административной границы с Днепропетровской областью менее пяти километров. Также российские войска заняли Воздвиженку в 25 километрах к востоку от Покровска и паре километров от трассы на Константиновку.

Путь на Константиновку

В агломерации Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск сосредоточены тыловая инфраструктура, пункты постоянной дислокации и штабы ВСУ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Рогов заявил о снижении сопротивления ВСУ в Великой Новоселке
Вчера, 17:14
Константиновка должна стать следующей целью российских подразделений, штурмующих Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. В Торецке противника выбили из центральных районов. На прошлой неделе удалось занять террикон на северо-западном выезде из города. Сейчас ВСУ сохраняют частичный контроль лишь над территорией шахты "Торецкая". Когда их оттуда вытеснят, 70-тысячный город будет полностью освобожден. От Торецка до Константиновки — 15 километров по прямой.
Провалившаяся попытка контрудара противника в Часовом Яре сожгла немало резервов ВСУ. Огнеупорный завод, где у них был главный опорный пункт в городе, под контролем российских войск. Оборона врага здесь носит очаговый характер.

Встречные бои

Есть подвижки и на Купянском направлении. Несколько дней назад Минобороны отчиталось об освобождении села Надия в Сватовском районе Луганской области. Это на западном берегу реки Жеребец, в 17 километрах западнее Сватово и в 22 — восточнее Боровой, очень важной для логистики ВСУ. Севернее Купянска расширяется российский плацдарм за рекой Оскол. Подразделения "Запада" закрепились в поселке Двуречная. Кроме того, в конце минувшей недели передовые части заняли село Новоегоровка в нескольких километрах к югу от Надии. Армия подтягивает фланги для дальнейшего наступления на запад.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России
В Курской области продолжаются встречные бои. Группировка "Север" сообщает о выходе на подступы к хутору Никольский (12 километров севернее Суджи) и деревне Куриловка (пять километров южнее города). ВСУ сконцентрировали основные силы на обороне самой Суджи и ее пригорода Мартыновки. Тактическая авиация, ракетные войска и операторы дронов наносят удары по приграничным районам Сумской и Харьковской областей Украины, где противник держит под парами несколько бригад. Попытка ВСУ расширить плацдарм в Курской области за счет наступления на Большое Солдатское и хутор Бердин в первых числах января закончилась провалом. Новые рейды враг с тех пор не проводил.
Очевидно, Киев надеялся продемонстрировать Вашингтону хоть какие-то успехи на поле боя до инаугурации Дональда Трампа. Но не получилось даже "медийной перемоги" — заскочить в российское село, сфотографироваться с флагом и убежать. Захват единственного города — пятитысячной Суджи — явно не то, на что рассчитывали киевские власти. К другим крупным населенным пунктам, а также Курчатовской АЭС, противника не пустили. Зеленский, утверждавший, что вторжение в Курскую область — гениальная стратегическая операция, уже не может просто так отвести оттуда войска. Для Москвы же сложившаяся ситуация выгодна: сжигая там резервы, противник оголяет позиции на других участках фронта.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьПокровскКонстантиновкаКураховоДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
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