https://ria.ru/20250121/novosibirsk-1994733689.html
В Новосибирске устранили крупные дефекты на теплосетях
В Новосибирске устранили крупные дефекты на теплосетях - РИА Новости, 21.01.2025
В Новосибирске устранили крупные дефекты на теплосетях
В Новосибирске перед ожидающимся похолоданием устранили сразу два крупных дефекта на трубопроводах, сообщил местный филиал Сибирской генерирующей компании. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T07:00:00+03:00
2025-01-21T07:00:00+03:00
2025-01-21T08:19:00+03:00
новосибирск
максим кудрявцев
сибирская генерирующая компания
общество
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НОВОСИБИРСК, 21 янв — РИА Новости. В Новосибирске перед ожидающимся похолоданием устранили сразу два крупных дефекта на трубопроводах, сообщил местный филиал Сибирской генерирующей компании. "Работы на теплосетях по улицам Лазарева и Покрышкина завершены этой ночью около 2:00. Теплотрассы в работе", — говорится в релизе. О работах по устранению крупного дефекта на теплосетях по улице Лазарева сообщил на оперативном совещании мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. В СГК добавили, что аналогичные работы пройдут и на улице Покрышкина. Как уточнили в компании, из-за ремонта на улице Лазарева под отключение попало 61 здание, в том числе 52 многоквартирных дома, а на улице Покрышкина — 36 зданий, в том числе 28 домов. Сейчас в Новосибирске около ноля. Резкое похолодание с морозами ниже минус 20 градусов ожидается 23 января.
https://ria.ru/20241031/avariya-1981036971.html
https://ria.ru/20241030/novosibirsk-1980847804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирск, максим кудрявцев, сибирская генерирующая компания, общество
Новосибирск, Максим Кудрявцев, Сибирская генерирующая компания, Общество
В Новосибирске устранили крупные дефекты на теплосетях
В Новосибирске ремонтные бригады устранили два крупных дефекта на теплосетях