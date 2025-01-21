"Дружба" по-новому. Европа придумала, как обанкротить Москву
Reuters: Чехия увеличит поставки нефти в обход России с II квартала
© AP Photo / Bela SzandelszkyНефтепровод в Венгрии
© AP Photo / Bela Szandelszky
Нефтепровод в Венгрии
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Надежда Сарапина. Чехия готовится к отказу от российской нефти. Вместо трубопровода "Дружба" планируют использовать Трансальпийский TAL. Модернизацию инфраструктуры уже завершили, впереди тестирование и сертификация. Премьер-министр Петр Фиала заявляет о долгожданном освобождении от "шантажа Москвы", однако обрывать связи Прага пока не спешит.
Дальше мы сами
Модернизация Трансальпийского нефтепровода, проходящего от Северо-Восточной Италии до Южной Германии, позволит увеличить пропускную способность для Чехии вдвое — до восьми миллионов тонн в год. Его участок TAL-IG снабжает в общей сложности шесть нефтеперерабатывающих заводов, в том числе Фобурский в Германии, от которого по системе трубопроводов компании Mero черное золото поступает на чешские НПЗ: Кралупский и Литвиновский. Оператор планирует увеличивать поставки со второго квартала, пишет Reuters.
© AP Photo / Sergei GritsРабочие на платформе насосной станции трубопровода "Дружба" возле села Бобовичи в Белоруссии
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на платформе насосной станции трубопровода "Дружба" возле села Бобовичи в Белоруссии
Сертификация еще не завершена, однако TAL теперь может полностью закрыть потребности страны в случае перебоев с поставками по российскому нефтепроводу "Дружба", который стабильно обеспечивал европейцев углеводородами на протяжении 60 лет. В конце декабря 2024-го агентство Reuters сообщало о приостановке прокачки по нему, но чешские власти и компания Mero подтвердили, что сырье поступает по согласованному графику. По их информации, пауза была связана с проведением технических работ за пределами страны.
Поставки нефти из России по морю в Евросоюз прекратились в декабре 2022-го. Для "Дружбы" сделали исключения, поскольку нескольким странам без выхода к морю, в том числе Чехии, было бы затруднительно найти альтернативу. В октябре 2023-го Фиала заявлял, что Прага планирует в ближайшие месяцы избавиться от зависимости от российской нефти.
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Старый друг
Такой сценарий вполне реален, считают аналитики. "Правда, в этом случае придется увеличивать закупки нефти в других странах. Или же наращивать импорт нефтепродуктов, но нет никакой гарантии, что они не будут произведены из нашего сырья", — уточняет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. По его оценкам, потери Москвы в этом случае составят порядка 100 миллионов долларов валютной выручки.
Чехия же столкнется с рядом проблем. Прежде всего местные НПЗ настроены под российские сорта нефти, поэтому на рынке нужно будет искать именно их, чтобы обеспечить загрузку заводов, не меняя характеристик. "Тут-то и начинаются сложности — будучи очень востребованными, такие сорта сейчас торгуются с премией к эталонным. Плюс объемы нужно где-то найти. Один из вариантов — поставки из Казахстана. Их сорт KEBCO — это, по сути, российский Urals, однако придется конкурировать с текущими покупателями", — говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. В любом случае подорожания не избежать.
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С подобным уже сталкивалась Германия и другие страны ЕС. Во многих случаях дело заканчивалось сворачиванием производства и закупкой готовых нефтепродуктов в Индии. Это в первую очередь потеря рабочих мест.
Пока чехи бравируют отказом от российской нефти, словаки и немцы бьются за восстановление газового снабжения. Чтобы договориться о возобновлении поставок, премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Москву и Киев. Кроме того, он пытается организовать трехсторонние переговоры с участием Еврокомиссии, которые, впрочем, Украина проигнорировала.
Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) включила в предвыборную программу запуск "Северного потока" и возобновление поставок из России. Впрочем, эксперты мало верят в исполнение обещаний. "Это просто игра на чувствах немцев. Германия не сможет запустить этот газопровод — на нее будут активно давить и Брюссель как наднациональная структура, и США", — уверен Юшков.
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Полный отказ ЕС от российской нефти возможен физически, но крайне невыгоден для европейцев. "Венгрия регулярно блокирует подобные инициативы, она же добилась разрешения поставок по нефтепроводу. Поэтому полный отказ возможен только в случае отдельных стран", — считает Юшков. При этом излишние объемы найдут покупателей на востоке.
Новый виток
Вашингтон, в свою очередь продолжает вводить новые санкции против Москвы. Цель — ограничить доступ к международным рынкам и сократить доходы от экспорта углеводородов. Американцы действуют против добывающих и перерабатывающих предприятий, а также пытаются осложнить транспортировку энергоресурсов.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяные танкеры у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса "Шесхарис" в Краснодарском крае
Нефтяные танкеры у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса "Шесхарис" в Краснодарском крае
В январе под ограничения попали более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором (среди них "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", "Ингосстрах" и "АльфаСтрахование"), свыше 180 судов, ходящих под флагами разных стран, в основном из танкерного флота (включая 69, принадлежащих Совкомфлоту).
Кроме того, в черном списке оказался один из крупнейших арктических нефтяных проектов — "Восток Ойл", действующие СПГ проекты "Новатэка" — "Криогаз-Высоцк" и "Газпрома" — "Портовая", крупные угледобытчики "Кузбассразрезуголь", "Русский уголь" и "Колмар", а также "Полярный литий". Трубопроводный газ остается относительно незатронутым.
Москва, в свою очередь, прорабатывает ответ. "Мы тщательно анализируем ситуацию. Конечно, здесь речь идет о том, чтобы принять те меры, которые позволили бы минимизировать последствия вот этих вот незаконных мер и которые будут наилучшим образом отвечать интересам нашей страны, прежде всего, и наших компаний", — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
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Новые санкции США могут привести к сокращению морского экспорта нефти из России на несколько месяцев, пока поставщики будут решать вопросы, связанные с их обходом, отмечает Хазанов. "Не исключено и увеличение числа перевозок нефти в цистернах по железным дорогам в Китай, правда, тогда встанет вопрос их достаточного количества и увязки с транспортировкой иных грузов, например, угля", — указывает он.
Однако, по мнению эксперта, для себя США всегда смогут сделать специальные лицензии — и продолжать докупать российские ресурсы без проблем.