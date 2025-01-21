https://ria.ru/20250121/neft-1994261885.html

"Дружба" по-новому. Европа придумала, как обанкротить Москву

"Дружба" по-новому. Европа придумала, как обанкротить Москву - РИА Новости, 21.01.2025

"Дружба" по-новому. Европа придумала, как обанкротить Москву

Чехия готовится к отказу от российской нефти. Вместо трубопровода "Дружба" планируют использовать Трансальпийский TAL. Модернизацию инфраструктуры уже... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T08:00:00+03:00

2025-01-21T08:00:00+03:00

2025-01-21T08:02:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Надежда Сарапина. Чехия готовится к отказу от российской нефти. Вместо трубопровода "Дружба" планируют использовать Трансальпийский TAL. Модернизацию инфраструктуры уже завершили, впереди тестирование и сертификация. Премьер-министр Петр Фиала заявляет о долгожданном освобождении от "шантажа Москвы", однако обрывать связи Прага пока не спешит. Дальше мы самиМодернизация Трансальпийского нефтепровода, проходящего от Северо-Восточной Италии до Южной Германии, позволит увеличить пропускную способность для Чехии вдвое — до восьми миллионов тонн в год. Его участок TAL-IG снабжает в общей сложности шесть нефтеперерабатывающих заводов, в том числе Фобурский в Германии, от которого по системе трубопроводов компании Mero черное золото поступает на чешские НПЗ: Кралупский и Литвиновский. Оператор планирует увеличивать поставки со второго квартала, пишет Reuters.Сертификация еще не завершена, однако TAL теперь может полностью закрыть потребности страны в случае перебоев с поставками по российскому нефтепроводу "Дружба", который стабильно обеспечивал европейцев углеводородами на протяжении 60 лет. В конце декабря 2024-го агентство Reuters сообщало о приостановке прокачки по нему, но чешские власти и компания Mero подтвердили, что сырье поступает по согласованному графику. По их информации, пауза была связана с проведением технических работ за пределами страны.Поставки нефти из России по морю в Евросоюз прекратились в декабре 2022-го. Для "Дружбы" сделали исключения, поскольку нескольким странам без выхода к морю, в том числе Чехии, было бы затруднительно найти альтернативу. В октябре 2023-го Фиала заявлял, что Прага планирует в ближайшие месяцы избавиться от зависимости от российской нефти.Старый другТакой сценарий вполне реален, считают аналитики. "Правда, в этом случае придется увеличивать закупки нефти в других странах. Или же наращивать импорт нефтепродуктов, но нет никакой гарантии, что они не будут произведены из нашего сырья", — уточняет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. По его оценкам, потери Москвы в этом случае составят порядка 100 миллионов долларов валютной выручки.Чехия же столкнется с рядом проблем. Прежде всего местные НПЗ настроены под российские сорта нефти, поэтому на рынке нужно будет искать именно их, чтобы обеспечить загрузку заводов, не меняя характеристик. "Тут-то и начинаются сложности — будучи очень востребованными, такие сорта сейчас торгуются с премией к эталонным. Плюс объемы нужно где-то найти. Один из вариантов — поставки из Казахстана. Их сорт KEBCO — это, по сути, российский Urals, однако придется конкурировать с текущими покупателями", — говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. В любом случае подорожания не избежать.С подобным уже сталкивалась Германия и другие страны ЕС. Во многих случаях дело заканчивалось сворачиванием производства и закупкой готовых нефтепродуктов в Индии. Это в первую очередь потеря рабочих мест.Пока чехи бравируют отказом от российской нефти, словаки и немцы бьются за восстановление газового снабжения. Чтобы договориться о возобновлении поставок, премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Москву и Киев. Кроме того, он пытается организовать трехсторонние переговоры с участием Еврокомиссии, которые, впрочем, Украина проигнорировала.Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) включила в предвыборную программу запуск "Северного потока" и возобновление поставок из России. Впрочем, эксперты мало верят в исполнение обещаний. "Это просто игра на чувствах немцев. Германия не сможет запустить этот газопровод — на нее будут активно давить и Брюссель как наднациональная структура, и США", — уверен Юшков.Полный отказ ЕС от российской нефти возможен физически, но крайне невыгоден для европейцев. "Венгрия регулярно блокирует подобные инициативы, она же добилась разрешения поставок по нефтепроводу. Поэтому полный отказ возможен только в случае отдельных стран", — считает Юшков. При этом излишние объемы найдут покупателей на востоке.Новый витокВашингтон, в свою очередь продолжает вводить новые санкции против Москвы. Цель — ограничить доступ к международным рынкам и сократить доходы от экспорта углеводородов. Американцы действуют против добывающих и перерабатывающих предприятий, а также пытаются осложнить транспортировку энергоресурсов.В январе под ограничения попали более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором (среди них "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", "Ингосстрах" и "АльфаСтрахование"), свыше 180 судов, ходящих под флагами разных стран, в основном из танкерного флота (включая 69, принадлежащих Совкомфлоту).Кроме того, в черном списке оказался один из крупнейших арктических нефтяных проектов — "Восток Ойл", действующие СПГ проекты "Новатэка" — "Криогаз-Высоцк" и "Газпрома" — "Портовая", крупные угледобытчики "Кузбассразрезуголь", "Русский уголь" и "Колмар", а также "Полярный литий". Трубопроводный газ остается относительно незатронутым.Москва, в свою очередь, прорабатывает ответ. "Мы тщательно анализируем ситуацию. Конечно, здесь речь идет о том, чтобы принять те меры, которые позволили бы минимизировать последствия вот этих вот незаконных мер и которые будут наилучшим образом отвечать интересам нашей страны, прежде всего, и наших компаний", — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.Новые санкции США могут привести к сокращению морского экспорта нефти из России на несколько месяцев, пока поставщики будут решать вопросы, связанные с их обходом, отмечает Хазанов. "Не исключено и увеличение числа перевозок нефти в цистернах по железным дорогам в Китай, правда, тогда встанет вопрос их достаточного количества и увязки с транспортировкой иных грузов, например, угля", — указывает он.Однако, по мнению эксперта, для себя США всегда смогут сделать специальные лицензии — и продолжать докупать российские ресурсы без проблем.

https://ria.ru/20241119/sanktsii-1984387731.html

https://ria.ru/20250110/gaz-1992999165.html

https://ria.ru/20250116/eksport-1993838321.html

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экономика, цены на нефть, россия, чехия, евросоюз, газпром, urals, северный поток